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ВИДЕО ⟩ Жуткая смерть. Известный гонщик погиб на скорости 320 км/ч

rus.tvnet.lv
Жуткая смерть. Известный гонщик погиб на скорости 320 км/ч
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Смертельная авария Сэма Фенека.
Смертельная авария Сэма Фенека. Фото: 7NEWS/Twitter

Во время этапа чемпионата по драг-рейсингу Willowbank Nitro Drag Racing в австралийском Ипсвиче произошла жуткая трагедия, сообщает Daly Mail.  Известный местный гонщик Сэм Фенек погиб, врезавшись в операторскую вышку.

На опубликованной видеозаписи запечатлены кадры ужасной аварии. Уже на первых метрах дистанции машину Фенека занесло, она коснулась отбойника, взлетела в воздух, пересекла трассу и ударилась на скорости 320 км/ч в вышку для телетрансляций. На вышке находился оператор, который с многочисленными травмами попал в больницу.

Гонщик погиб на месте.

Фенек выступал за команду Fabietti Racing Doorslammer. Уточняется, что в данный момент служба по безопасности и охране труда совместно с полицией Квинсленда проводит расследование аварии.

Драг-рейсинг - гоночные соревнования, представляющие собой спринтерский заезд с участием двух автомобилей. В классической версии - на дистанцию 402 метра.

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