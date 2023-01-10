ВИДЕО ⟩ Жуткая смерть. Известный гонщик погиб на скорости 320 км/ч

На опубликованной видеозаписи запечатлены кадры ужасной аварии. Уже на первых метрах дистанции машину Фенека занесло, она коснулась отбойника, взлетела в воздух, пересекла трассу и ударилась на скорости 320 км/ч в вышку для телетрансляций. На вышке находился оператор, который с многочисленными травмами попал в больницу.

Гонщик погиб на месте.

Фенек выступал за команду Fabietti Racing Doorslammer. Уточняется, что в данный момент служба по безопасности и охране труда совместно с полицией Квинсленда проводит расследование аварии.

Драг-рейсинг - гоночные соревнования, представляющие собой спринтерский заезд с участием двух автомобилей. В классической версии - на дистанцию 402 метра.