Фигурист Роман Костомаров находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии

По информации издания, 45-летнего бывшего фигуриста доставили в московскую клинику ночью 10 января. Утром состояние Костомарова ухудшилось, врачи оценивают его как крайне тяжёлое. Уточняется, что Костомарова подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

На новогодние праздники Костомаров участвовал в шоу Ильи Авербуха "Волшебник страны Оз", а также выступал на открытых катках в Подмосковье. Всего этой зимой экс-фигурист провёл около 30 шоу в туре Авербуха.

"Роман попал в больницу с пневмонией, лежит на ИВЛ. Врачи говорят, что это не Covid-19. Во время выступлений в шоу он покашливал, но температуры не было, поэтому он не обращался за помощью, так как не было на тот момент причин для беспокойства", - приводит слова хореографа Максима Ставиского Sports.ru.

Журналистам удалось связаться с отцом Костомарова, который подтвердил неприятные новости, а бывший фигурист Илья Авербух добавил, что его переводят в больницу в Коммунарке.