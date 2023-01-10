Telegram-канал Mash сообщает, что российский фигурист Роман Костомаров был госпитализирован с пневмонией и сейчас находится в реанимации. Врачи борются за его здоровье.
Фигурист Роман Костомаров находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии
По информации издания, 45-летнего бывшего фигуриста доставили в московскую клинику ночью 10 января. Утром состояние Костомарова ухудшилось, врачи оценивают его как крайне тяжёлое. Уточняется, что Костомарова подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
На новогодние праздники Костомаров участвовал в шоу Ильи Авербуха "Волшебник страны Оз", а также выступал на открытых катках в Подмосковье. Всего этой зимой экс-фигурист провёл около 30 шоу в туре Авербуха.
"Роман попал в больницу с пневмонией, лежит на ИВЛ. Врачи говорят, что это не Covid-19. Во время выступлений в шоу он покашливал, но температуры не было, поэтому он не обращался за помощью, так как не было на тот момент причин для беспокойства", - приводит слова хореографа Максима Ставиского Sports.ru.
Журналистам удалось связаться с отцом Костомарова, который подтвердил неприятные новости, а бывший фигурист Илья Авербух добавил, что его переводят в больницу в Коммунарке.
"Ситуация с Романом очень сложная. Но я верю, что всё будет хорошо! Сейчас его переводят в Коммунарку", - сказал Авербух изданию "Спорт-Экспресс".
Роман Костомаров - российский фигурист, выступавший в танцах на льду с Татьяной Навкой. В паре с ней - олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, трёхкратный победитель финалов Гран-при, чемпион мира среди юниоров 1996 года и трёхкратный чемпион России. После ухода из спорта Костомаров участвовал в телепроекте "Ледниковый период" и ледовых спектаклях.
В разное время партнёршами Костомарова также были Екатерина Давыдова и Анна Семенович.
В 2022 году Костомаров поддержал российское вторжение в Украину. "Так долго терпеть западное влияние на всю ситуацию во всём мире, а сейчас с Украиной в своих интересах - это утопия! Россия - не терпила! Россия никогда никого не трогала и не нападала!" - написал он на своей странице в социальной сети Instagram.
13 декабря 2022 года Костомаров за поддержку войны попал в санкционный список Верховной рады Украины. 7 января соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.
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