В Польше назвали лучшего спортсмена 2022 года. Левандовски только третий

Впервые за три года футболист "Барселоны" и сборной Польши Роберт Левандовски остался без главной награды. Впрочем, на этот раз 34-летний нападающий оказался лишь третьим.

Вторую строчку занял гонщик из спидвея Бартош Змарзлик, который в прошлом году выиграл чемпионат мира по этому виду спорта. Ну а победительницей стала теннисистка Ига Свёнтек.

21-летняя спортсменка стала первой представительницей тенниса с 1937 года, ставшей лучшей спортсменкой Польши. В настоящий момент Ига уверенно удерживает первую строчку в рейтинге WTA.

В 2022 году Свёнтек выиграла два турнира серии "Большого шлема" (Ролан Гаррос и US Open) и еще 8 турниров WTA в одиночном разряде. Более того, польке покорилась самая длинная победная серия в женском теннисе за XXI век - 37 матчей.