В Латвии открылся памятник лату - посмотреть на трехметровую монету с хорошо знакомой всем рыбкой можно будет в Вентспилсе. Об этом и многом другом - в итогах уходящего вторника от RUS TVNET.
Главное за 10 января ⟩ airBaltic обзаведется Starlink, щедрый Lidl, "Дождь" покидает Латвию
Новости Латвии:
В рижском районе Вецмилгравис в пожаре, вспыхнувшем во вторник в социальном доме, горели предметы домашнего обихода на площади десять квадратных метров, в результате чего пострадали три человека, выяснило агентство LETA.
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic в этом году начнет оборудовать весь свой флот Airbus A220-300 системой интернет-подключения Starlink от предприятия SpaceX Илона Маска, сообщили RUS TVNET в компании.
Во вторник правительство поручило Министерству внутренних дел подготовить поправки, предусматривающие прекращение действия закона о репатриации. Что это значит и кого коснется?
Сегодня в Вентспилсе, рядом с замком Ливонского ордена, открылся новый объект "Лат", посвященный латвийской валюте до перехода к евро. Расположение скульптуры выбрано не случайно - именно в Вентспилсский порт в 1925-1926 годах пришли первые партии отчеканенных в Великобритании латов.
Год начался с техническим госбюджетом, однако прибавка к зарплате политиков уже рассчитана, благодаря решению прошлого Сейма. Наибольший прирост зарплаты - именно у председателя Сейма, он составил 74%, таким образом, она достигнет неполных 8000 евро до уплаты налогов.
Предприятие розничной торговли SIA Lidl Latvija выплатило работникам единовременные компенсации на общую сумму в 750 000 евро за высокую инфляцию и рост цен на энергоносители.
За рубежом:
Вечером в понедельник стало известно о том, что телеканал "Дождь" получил европейскую лицензию на вещание, которая была выдана нидерландским медиарегулятором на пять лет. Во вторник телеканал распространил официальное заявление, в котором среди прочего отметил, что бюро и часть сотрудников в Риге планируется сохранить. Приводим полный текст заявления, опубликованного "Дождем" в Telegram.
Британская разведка заявила, что Россия использует в войне с Украиной свои самые современные истребители пятого поколения Су-57, однако их боевые вылеты, скорее всего, происходят только в российском воздушном пространстве. Это может объясняться тем, что российские военные боятся скомпрометировать секретные технологии - что может произойти, если ВСУ удастся сбить истребитель. Мы рассказываем, что известно об этой машине.
Кремль прокомментировал инициативу правительства Эстонии по конфискации российских активов в стране в пользу Украины. Предупреждают о "последствиях".
Интересное чтиво:
Обычно просят вспомнить столицу страны, но в этот раз все будет наоборот! Проверьте себя!
"За последний год я научился жить", - сказал в интервью RUS TVNET латвийский исполнитель Маркус Рива. 2022 год был для него периодом переоценки ценностей. По словам артиста, он посмотрел на некоторые вещи иначе, а 2023 год начал с девятой попытки участия в отборе на конкурс "Евровидение".
Эммануэль Олисадебе вошел в историю польского футбола не только тем, что стал первым темнокожим игроком сборной. Расистские выкрики, летящие на газон бананы, одиночество в сборной, обвинения в подделке документов, брак с полькой и блестящая игра в отборе на чемпионат мира 2002 года... Карьера Олисадебе - это настоящие американские горки.
Во время этапа чемпионата по драг-рейсингу Willowbank Nitro Drag Racing в австралийском Ипсвиче произошла жуткая трагедия, сообщает Daly Mail. Известный местный гонщик Сэм Фенек погиб, врезавшись в операторскую вышку.
"Я так скучаю… Каждое утро кажется, что зазвонит телефон и это будет Янис", - говорит Инта Ампермане - двоюродная сестра 79-летнего фермера Яниса Казакса, застреленного в своем доме в Каркской волости. Именно она и ее супруг Янис Амперманис утром 15 декабря нашли родственника лежащим в луже крови на пороге комнаты. Полиция арестовала мужчин 1986 и 1995 годов рождения по подозрению в убийстве. По неофициальной информации, они сотрудники местного охранного предприятия, один из которых, возможно, внук погибшего.
Новооткрытая комета будет видна невооруженным глазом в течение следующих нескольких недель. Ранее она пролетела мимо Земли около 50 000 лет назад.
Бывшая жена латвийского баскетболиста Яниса Тиммы Сана, которая какое-то время после развода была вместе с хоккеистом Каспарсом Саулиетисом, в конце прошлого года наслаждалась романтическими каникулами с футболистом Марцисом Ошсом.
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