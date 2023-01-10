Главное за 10 января ⟩ airBaltic обзаведется Starlink, щедрый Lidl, "Дождь" покидает Латвию

Предприятие розничной торговли SIA Lidl Latvija выплатило работникам единовременные компенсации на общую сумму в 750 000 евро за высокую инфляцию и рост цен на энергоносители.

За рубежом:

Вечером в понедельник стало известно о том, что телеканал "Дождь" получил европейскую лицензию на вещание, которая была выдана нидерландским медиарегулятором на пять лет. Во вторник телеканал распространил официальное заявление, в котором среди прочего отметил, что бюро и часть сотрудников в Риге планируется сохранить. Приводим полный текст заявления, опубликованного "Дождем" в Telegram.

Британская разведка заявила, что Россия использует в войне с Украиной свои самые современные истребители пятого поколения Су-57, однако их боевые вылеты, скорее всего, происходят только в российском воздушном пространстве. Это может объясняться тем, что российские военные боятся скомпрометировать секретные технологии - что может произойти, если ВСУ удастся сбить истребитель. Мы рассказываем, что известно об этой машине.

Кремль прокомментировал инициативу правительства Эстонии по конфискации российских активов в стране в пользу Украины. Предупреждают о "последствиях".

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Обычно просят вспомнить столицу страны, но в этот раз все будет наоборот! Проверьте себя!