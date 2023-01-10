Ушёл из жизни бывший тренер баскетбольного клуба TTT Rīga Янис Нешпорс, сообщил клуб во вторник, 10 января.
Умер бывший тренер баскетбольного клуба TTT Rīga Янис Нешпорс. Ему было 38 лет
Умер бывший тренер баскетбольного клуба TTT Rīga Янис Нешпорс. Ему было 38 лет
Нешпорс скончался 4 января в возрасте 38 лет.
Тренер Rīdzene Нешпорс пять сезонов проработал в основной команде TTT Rīga, помогая главным тренерам Айгару Нерипасу (с 2014 по 2017 год) и Мартиньшу Зибартсу (с 2017 по 2019 год).
Прощание с тренером состоится в пятницу, 13 января, в 12:00 в каплице Яунциемского кладбища.
TVNET выражает соболезнования близким Яниса Нешпорса.
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