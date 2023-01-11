Украинская армия готовится к возможной новой российской атаке из Беларуси на Киев.
Украина готовится к возможной новой российской атаке из Беларуси
Для этого подготовлены или укреплены оборонительные позиции на севере Украины, сообщил во вторник ответственный за оборону Киева генерал-лейтенант Алексей Павлюк.
Чтобы воспрепятствовать быстрому продвижению российских танков были установлены минные поля.
Кроме того, по словам Павлюка, "спланирован огонь артиллерии, работа от снайперских групп до мобильных огневых групп".
В начале вторжения России в феврале прошлого года украинским силам удалось остановить продвижение российских солдат из Беларуси на Киев. Колонна российских танков и боевых машин была остановлена в густых лесах севернее Киева и вынуждена была отступить.
Киев опасается, что российская армия готовит очередную атаку. Вот уже несколько недель Россия размещает сильные подразделения в Беларуси вдоль границы с Украиной.
Военные эксперты пока не считают российские подразделения в Беларуси достаточно сильными для проведения такой атаки. Однако они сковывают украинские силы, отвлеченные с других участков фронта.
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