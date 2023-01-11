Украина готовится к возможной новой российской атаке из Беларуси

Для этого подготовлены или укреплены оборонительные позиции на севере Украины, сообщил во вторник ответственный за оборону Киева генерал-лейтенант Алексей Павлюк.

Чтобы воспрепятствовать быстрому продвижению российских танков были установлены минные поля.

Кроме того, по словам Павлюка, "спланирован огонь артиллерии, работа от снайперских групп до мобильных огневых групп".

В начале вторжения России в феврале прошлого года украинским силам удалось остановить продвижение российских солдат из Беларуси на Киев. Колонна российских танков и боевых машин была остановлена ​​в густых лесах севернее Киева и вынуждена была отступить.

Киев опасается, что российская армия готовит очередную атаку. Вот уже несколько недель Россия размещает сильные подразделения в Беларуси вдоль границы с Украиной.

Военные эксперты пока не считают российские подразделения в Беларуси достаточно сильными для проведения такой атаки. Однако они сковывают украинские силы, отвлеченные с других участков фронта.