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Из-за снега и льда во многих местах Латвии затруднено движение

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Из-за снега и льда во многих местах Латвии затруднено движение
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Дорога в Риге. Иллюстративное фото
Дорога в Риге. Иллюстративное фото Фото: Jānis Škapars / TVNET

В среду утром, 11 января, дороги во многих частях Латвии покрыты снегом и льдом, согласно информации, собранной Latvijas valsts ceļi (LVC).

LVC констатирует, что снег и лед во многих местах Латвии затрудняет движение по основным и региональным дорогам страны.

Заснеженные участки дороги очищают и посыпают противоскользящими материалами. Для улучшения условий движения к работам по содержанию дорог привлечено 122 единицы зимней сервисной техники Latvijas autoceļu uzturētājs.

Передвижение по региональным дорогам затруднена почти по всей Латвии, за исключением окрестностей Лиепаи и Кулдиги.

LVC призывает водителей соблюдать осторожность и двигаться со скоростью, соответствующей погодным условиям, а также выделять дополнительное время на дорогу.

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