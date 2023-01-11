Из-за снега и льда во многих местах Латвии затруднено движение

LVC констатирует, что снег и лед во многих местах Латвии затрудняет движение по основным и региональным дорогам страны.

Заснеженные участки дороги очищают и посыпают противоскользящими материалами. Для улучшения условий движения к работам по содержанию дорог привлечено 122 единицы зимней сервисной техники Latvijas autoceļu uzturētājs.

Передвижение по региональным дорогам затруднена почти по всей Латвии, за исключением окрестностей Лиепаи и Кулдиги.

LVC призывает водителей соблюдать осторожность и двигаться со скоростью, соответствующей погодным условиям, а также выделять дополнительное время на дорогу.

❄️Šorīt daudzviet Latvijā sniegs un apledojums apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem. Sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem, strādā 122 ziemas tehnikas vienības👇https://t.co/JrKig9bizB — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) January 11, 2023