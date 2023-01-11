Американская пресса впервые за 84 года признала россиянина боксёром года

За 84 года существования награды Бивол стал первым россиянином, который удостоился этого звания.

Бивол заявил, что "интересовался тем, кто получал эту награду, когда был ребёнком, и теперь присоединился к их числу".

"Это большая честь. Я так счастлив. Рад услышать об этом историческом достижении. Когда я был маленьким, я следил за теми, кто получал эту награду, и теперь я один из них. Я могу провести черту под этим годом, зная, что проделал хорошую работу. Благодаря моей команде и людям, которые меня поддерживали", - приводит слова Бивола сайт BWAA.

BWAA была создана в 1926 году как Ассоциация пишущих о боксе журналистов Большого Нью-Йорка.

В прошлом году Бивол одержал победы единогласными решениями судей над сильнейшим боксёром мира независимо от весовой категории Саулем "Канело" Альваресом и не имевшим поражений экс-чемпионом мира Хильберто Рамиресом.

Всего на счету 32-летнего Бивола 21 победа (11 - нокаутом) в 21 поединке на профессиональном ринге.