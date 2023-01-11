Премьер-министр Кришьянис Кариньш издал указ о повышении зарплаты начальнику Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Екабу Страуме, сообщается в официальном издании Latvijas Vēstnesis.
Кариньш значительно увеличил зарплату главы KNAB
Кариньш значительно увеличил зарплату главы KNAB
На основании закона об оплате труда должностных лиц и служащих государственных и муниципальных учреждений со 2 января 2023 года для него установлена месячная заработная плата в размере 6 256 евро.
Закон предусматривает, что месячный оклад главы KNAB определяется премьер-министром.
Ранее месячная зарплата Страуме составляла 4 814 евро, что было определено в начале прошлого года.
Согласно декларации, в 2021 году Страуме заработал в KNAB в общей сложности 86 764,71 евро.
В прошлом году его зарплата также была повышена. Страуме был избран главой KNAB летом 2017 года.
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