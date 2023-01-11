Кариньш значительно увеличил зарплату главы KNAB

На основании закона об оплате труда должностных лиц и служащих государственных и муниципальных учреждений со 2 января 2023 года для него установлена ​​месячная заработная плата в размере 6 256 евро.

Закон предусматривает, что месячный оклад главы KNAB определяется премьер-министром.

Ранее месячная зарплата Страуме составляла 4 814 евро, что было определено в начале прошлого года.

Согласно декларации, в 2021 году Страуме заработал в KNAB в общей сложности 86 764,71 евро.

В прошлом году его зарплата также была повышена. Страуме был избран главой KNAB летом 2017 года.