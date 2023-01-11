Видео ⟩ Школа для "вакцинных скептиков" получила аккредитацию

Идея создания школы изначально была связана с несоблюдением ограничений Covid-19 и отказом от прививок. Идея возникла в то время, когда в стране были введены очень жесткие ограничения из-за пандемии Covid-19.

Как сообщает LTV, школа официально аккредитована с 6 января этого года. Аккредитация выдана на шесть лет.

Учебное заведение может проводить выпускные, выдавать сертификаты, а также подавать заявки на государственное и муниципальное финансирование.

Это частная школа дистанционного обучения, в которой с первого по 12 класс учатся 540 учеников, за что родители платят 45 евро в месяц. В школе 32 учителя.

Представители школы сказали, что в школе также учатся дети, которые живут за пределами Латвии.

Ранее много раз сообщалось, что эту школу основали лица, явно выступавшие против обязательной вакцинации от Covid-19, но один из основателей школы Арвилс Пекулес заявил, что это не главное для них и что они что они за свободный выбор человека.