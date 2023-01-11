6 января этого года государственную аккредитацию получила VisLatvijas vidusskola ("Вселатвийская средняя школа"), также известная в народе как "школа вакцинных скептиков". Школа еще должна выполнить ряд "домашних заданий", поставленных Государственной службы контроля образования (IKVD), но она сможет обучать детей, а также выдавать сертификаты, сообщает LTV Panorāma.
Видео ⟩ Школа для "вакцинных скептиков" получила аккредитацию
Идея создания школы изначально была связана с несоблюдением ограничений Covid-19 и отказом от прививок. Идея возникла в то время, когда в стране были введены очень жесткие ограничения из-за пандемии Covid-19.
Как сообщает LTV, школа официально аккредитована с 6 января этого года. Аккредитация выдана на шесть лет.
Учебное заведение может проводить выпускные, выдавать сертификаты, а также подавать заявки на государственное и муниципальное финансирование.
Это частная школа дистанционного обучения, в которой с первого по 12 класс учатся 540 учеников, за что родители платят 45 евро в месяц. В школе 32 учителя.
Представители школы сказали, что в школе также учатся дети, которые живут за пределами Латвии.
Ранее много раз сообщалось, что эту школу основали лица, явно выступавшие против обязательной вакцинации от Covid-19, но один из основателей школы Арвилс Пекулес заявил, что это не главное для них и что они что они за свободный выбор человека.
"Мы концептуально решили проблему нехватки педагогов. У нас такого нет. У нас прямо противоположный эффект - есть возможность выбирать педагогов.
Во-вторых, и я думаю, что это самый важный момент, это то, что мы полностью устранили любой моббинг и насилие.
Это определенно проблема в Латвии. В классической школьной системе с этим трудно справиться, но в нашей школе это, кажется, получилось", - сказал Пекулес.
В IKVD сообщили, что экспертная комиссия тщательно оценила качество образования и признала, что школа проделала значительную работу, однако были обнаружены и недостатки.
"В настоящее время в школе организована материальная база, укомплектован штат педагогов, налажена система дистанционного обучения", - заключает представитель службы Сармите Дике.
В прошлом году школа не смогла получить аккредитацию из-за некачественной образовательной программы и недостаточного количества учителей. Сейчас большинство вопросов решено. В настоящее время школа соответствует государственному регулированию, поэтому может выдавать документы об образовании.
С другой стороны, если страна вернется к обязательной вакцинации от Covid-19 и школа решит ее не соблюдать, то аккредитация может быть отозвана, заявили в IKVD.
Видео: Сюжет программы LTV Panorāma (на латышском языке)
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