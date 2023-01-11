Эминем отказался выступать на ЧМ по футболу в Катаре за 8 млн долларов

Об этом журналистам рассказал другой не менее известный рэпер 50 Cent (настоящее имя - Кёртис Джексон), который заявил, что ему и Эминему предложили в общей сложности девять миллионов долларов за выступление на чемпионате мира 2022 года.

"После выступления в перерыве Супербоула я почти сразу получил запрос о чемпионате мира. Они говорили мне, что у них бюджет в девять миллионов долларов. Мне бы заплатили один миллион, а Эминему - восемь. Ага, они так и сказали: один для тебя, остальные предназначены ему. Насколько я знаю, сам Маршалл даже не ознакомился с предложением. Его команда сразу же отказалась от всех этих денег", - сказал 50 Cent.