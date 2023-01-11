"Третьей мировой войны не будет, это не трилогия", - заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего обращения на церемонии вручения кинопремии "Золотой глобус", пишет УНИАН.
Что Владимир Зеленский сказал на премии "Золотой глобус"?
Что Владимир Зеленский сказал на премии "Золотой глобус"?
Президента Украины представил актер и режиссер Шон Пенн, который встречался с украинским лидером в ноябре прошлого года в Киеве и снимал документальный фильм об Украине.
В начале своего обращения Зеленский напомнил о первом "Золотом глобусе" в 1944 году.
"Вторая мировая война еще не закончилась, но ситуация изменилась, все знали, кто одержит победу. Впереди были еще битвы и слезы, именно тогда появилась премия "Золотой глобус" для чествования лучших исполнителей 1943 года... Сейчас 2023 год, война в Украине еще не закончилась, но ситуация меняется", - цитирует его УНИАН.
Видео: Речь Владимира Зеленского
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