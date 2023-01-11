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Новый прогноз: во второй половине недели потеплеет

rus.tvnet.lv/LETA
Новый прогноз: во второй половине недели потеплеет
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Оттепель в Риге
Оттепель в Риге Фото: Jānis Škapars/TVNET

В ближайшие дни в Латвии немного повысится температура воздуха, ожидаются порывистый ветер и осадки, в основном дождь, прогнозируют синоптики.

С вечера четверга температура воздуха поднимется до +4...+7 градусов, только на востоке страны останется на несколько градусов прохладнее.

Время от времени ожидаются осадки, преимущественно дождь, в Курземе и Видземе - более обильный дождь. Снежный покров растает, местами сохранившись лишь в восточных районах.

Будет дуть порывистый южный, юго-западный ветер, временами его скорость в порывах будет достигать 15-20 метров в секунду.

На следующей неделе температура воздуха иногда может опускаться ниже нуля, временами будет идти снег и дождь.

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