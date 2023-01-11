В ближайшие дни в Латвии немного повысится температура воздуха, ожидаются порывистый ветер и осадки, в основном дождь, прогнозируют синоптики.
Новый прогноз: во второй половине недели потеплеет
Новый прогноз: во второй половине недели потеплеет
С вечера четверга температура воздуха поднимется до +4...+7 градусов, только на востоке страны останется на несколько градусов прохладнее.
Время от времени ожидаются осадки, преимущественно дождь, в Курземе и Видземе - более обильный дождь. Снежный покров растает, местами сохранившись лишь в восточных районах.
Будет дуть порывистый южный, юго-западный ветер, временами его скорость в порывах будет достигать 15-20 метров в секунду.
На следующей неделе температура воздуха иногда может опускаться ниже нуля, временами будет идти снег и дождь.
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