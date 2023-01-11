Лидер "Дакара" в свой день рождения насмерть сбил болельщика

69-летний болельщик из Италии наблюдал за гонкой на дюне и оказался на пути многотонного грузовика и вне зоны видимости экипажа. Казалось, что мужчина серьёзно не пострадал, он смог самостоятельно подняться.

Позднее стало известно, что пострадавший в этом инциденте через несколько часов почувствовал себя плохо, а во время транспортировки в больницу перенёс сердечный приступ в медицинском вертолёте и скончался.

Трагический инцидент произошёл 10 января, в этот день Лопрайсу исполнилось 43 года.

Лопрайс у себя в Facebook рассказал, что никто из его экипажа не заметил инцидента. "Мне ужасно жаль, и это будет со мной до конца моей жизни. К сожалению, он нашёл место под дюной и мы его не заметили. Я хотел бы выразить свои соболезнования семье, близким и друзьям погибшего", - сказал чешский гонщик.

"Человеческая жизнь угасла де-факто по моей вине, потому что я повернул руль. Но я должен сказать, что я не знал об этом вообще. Никто из экипажа тоже. У нас есть бортовые и внешние видео, чтобы доказать это. Однако это не изменит того факта, что человеческая жизнь угасла", - добавил Лопрайс.

Позднее стало известно, что экипаж Лопрайса, который занимал первое место после девятого этапа ралли, снялся с гонки.

Среди болельщиков это была 46-я смерть в истории "Дакара" и первая с 2016 года.