Как зафиксировать на год затраты за использование и содержание автомобиля? Рассказывает эксперт

Окончательная цена. В рекламе фигурируют заманчивые цены, но следует убедиться, что это действительно будет окончательная цена. Перед подпиской на автомобиль нужно обратить внимание не только на ежемесячный платеж, но и на первоначальный взнос – он может варьироваться от нескольких сотен до нескольких тысяч евро.

Разрешенный пробег. Следует достаточно точно выбрать планируемый пробег автомобиля без чрезмерного запаса, чтобы не переплачивать за прокат автомобиля каждый месяц. Также следует обратить внимание на политику компании по расходам на лишние километры – взимаются ли они помесячно или за весь период. Если в договоре речь идет о непревышении пробега в целом за весь период, то это позволит "вернуть" километры, израсходованные летом, в более спокойные зимние месяцы, когда машиной пользуются меньше.

Страхование. Важно обратить внимание на положения о страховых случаях и на объем ответственности в случае дорожно-транспортного происшествия. Также следует убедиться, что ответственность зафиксирована во всех случаях, ведь зачастую самориск за угон или гибель автомобиля измеряется несколькими тысячами евро.

Расторжение договора. Если возникнет необходимость прекратить подписку на автомобиль, нужно убедиться, можно ли расторгнуть договор без штрафных санкций.