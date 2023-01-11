Действительно ли Даугавпилс "ватный город"?

"Мне не хочется, чтобы Даугавпилс, мой родной город, списывали, как какой-то товар с подошедшим к концу сроком годности. Здесь есть над чем подумать, здесь есть за что побороться, здесь есть чем помочь! Мне кажется, что было бы хорошо каждому начать с себя и помнить, что непозволительно даже думать о том, что Даугавпилс нам не нужен. Это непозволительно до тех пор, пока в Даугавпилсе живет и борется хотя бы один лояльный государству человек. И таких людей в Даугавпилсе намного больше, чем кажется!".