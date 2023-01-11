У Стакиса в этом году может значительно вырасти зарплата - почти в два раза

В Рижском самоуправлении также запланировано повышение заработной платы работникам, в том числе учителям и врачам.

На повышение заработной платы медицинских работников предусмотрено дополнительно 454 836 евро, на повышение заработной платы учителей с 1 сентября прошлого года и с 1 января этого года запланировано дополнительно 8,9 млн евро, на повышение зарплат работникам самоуправления с ноября прошлого года выделено 9 млн евро, а дополнительно необходимо 8,4 млн евро на покрытие изменения минимальной заработной платы с 1 января.

Таким образом, на повышение заработной платы муниципальных служащих в 2023 году потребуется более 32 миллионов евро.

Как пояснил Стакис агентству LETA, при принятии решения о размере оклада учитывалась государственная иерархия, в частности, оклад мэра Риги ниже оклада министра. Мэр Риги подчеркнул, что зарплата чиновников планируется ниже, чем могла бы быть. Однако учитывается и ситуация в Латвии в целом, ведь зарплата мэра Риги не может быть ниже, чем у руководителей других самоуправлений.

Например, зарплата мэра Юрмалы составляет 5915 евро, Вентспилса — 5175 евро, Кекавы — 5119 евро, Елгавы — 4436 евро и т. д.