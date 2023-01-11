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В Ницгале гражданка Беларуси насмерть сбила пешехода

rus.tvnet.lv
В Ницгале гражданка Беларуси насмерть сбила пешехода
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: LETA/Evija Trifanova

В Ницгальской волости Аугшдаугавского края в результате дорожно-транспортного происшествия погиб человек, сообщила агентству LETA представитель Государственной полиции Илга Тейване-Трейновска.

Сегодня около 12 часов в Государственную полицию поступила информация о дорожно-транспортном происшествии.

Гражданка Беларуси на легковом автомобиле Mercedes при обгоне грузовика Volvo наехала на пешехода 1940 года рождения, двигавшегося по проезжей части.

От полученных травм пешеход скончался на месте.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело, выясняются обстоятельства происшествия.

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