В среду президент Литвы Гитанас Науседа встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой во Львове и подписал декларацию о дальнейшей поддержке Киева в условиях продолжающейся российской агрессии, сообщает BNS.
Президенты Литвы и Польши во Львове пообещали продолжать оказывать помощь Украине
Как сообщили в президентском ведомстве, вторая встреча глав государств "Люблинского треугольника" еще раз подчеркнула важность многовекового стратегического партнерства между Литвой, Польшей и Украиной и решимость Литвы и Польши оказывать Украине всемерную помощь в защите от российской военной агрессии.
"Литва и Польша подтвердили свою решимость продолжать оказание военной, политической, дипломатической, экономической и гуманитарной помощи Украине. Война в Украине – это война для всех нас. Война свободного мира против диктатора. Мы будем вместе с Украиной до победы, сколько потребуется", - приведены в сообщении слова Науседы.
О встрече лидеров стран в Украине заранее не сообщалось.
"С приближением саммита НАТО в Вильнюсе мы вместе с президентами Украины и Польши договорились сосредоточить усилия на достижении дальнейших целей евроатлантической интеграции Украины. Членство в Европейском союзе и НАТО – стратегические цели государства, прописанные в Конституции Украины, которые сегодня украинцы должны защищать с оружием в руках. Поэтому наш долг сделать все возможное, чтобы помочь им», - сказал Науседа.
Как указало президентское ведомство, в декларации, подписанной главами государств Литвы, Польши и Украины, предусмотрено, что страны продолжат трехсторонние консультации с целью укрепления безопасности Украины.
Это уже третий визит Науседы в Украину с начала российского военного вторжения в эту страну.
Дуда пообещал "Леопарды"
Президент Польши Анджей Дуда в среду во Львове после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Польша собирается отдать Украине роту немецких танков "Леопард" - но сделает это только вместе с союзниками.
"Рота танков "Леопард" будет передана в рамках действий коалиции [союзников Украины]. Мы хотим, чтобы это была международная коалиция", – сказал Дуда.
Танковая рота в польской армии состоит из 14 танков. Всего у Польши, по данным из открытых источников, есть почти 250 немецких "Леопардов 2" разных модификаций.
Дуда выразил надежду, что рота танков от Польши вместе с "Леопардами" и иными танками от других стран будет передана Украине уже очень скоро, пишет Русская служба ВВС.
According Polish President Andrzej Duda Leopard 2 in Polish services will be transferred to Ukraine.— (((Tendar))) (@Tendar) January 11, 2023
Dam is broken!
Ball is in your court, Scholz.#Ukraine #Poland #Germany pic.twitter.com/yLUPmnMVWy
Зеленский после встречи сказал журналистам, что видит "очень позитивные сигналы" относительно поставок танков и ожидает решений не только от Польши, но и от других стран.
"Мы ожидаем объединенного решения. [Только] одно государство "Леопардами" нам не сможет помочь, потому что мы боремся с тысячами танков России [...] не хочу конкретно называть государства, но мы ожидаем сегодня еще одного позитивного сигнала от другого государства относительно поставки нам современных танков западного образца", – сказал Зеленский.
"Мне кажется, нашим партнерам нужно прежде всего жалеть наших людей, потому что это сокровище и потенциал победы в этой войне, а не жалеть то или иное количество танков для передачи нашему государству", – добавил президент Украины.
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