Президенты Литвы и Польши во Львове пообещали продолжать оказывать помощь Украине

Это уже третий визит Науседы в Украину с начала российского военного вторжения в эту страну.

Дуда пообещал "Леопарды"

Президент Польши Анджей Дуда в среду во Львове после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Польша собирается отдать Украине роту немецких танков "Леопард" - но сделает это только вместе с союзниками.

"Рота танков "Леопард" будет передана в рамках действий коалиции [союзников Украины]. Мы хотим, чтобы это была международная коалиция", – сказал Дуда.

Танковая рота в польской армии состоит из 14 танков. Всего у Польши, по данным из открытых источников, есть почти 250 немецких "Леопардов 2" разных модификаций.

Танк "Леопард" Фото: Reuters/ScanPix

Дуда выразил надежду, что рота танков от Польши вместе с "Леопардами" и иными танками от других стран будет передана Украине уже очень скоро, пишет Русская служба ВВС.

According Polish President Andrzej Duda Leopard 2 in Polish services will be transferred to Ukraine.



Dam is broken!



Ball is in your court, Scholz.#Ukraine #Poland #Germany pic.twitter.com/yLUPmnMVWy — (((Tendar))) (@Tendar) January 11, 2023

Зеленский после встречи сказал журналистам, что видит "очень позитивные сигналы" относительно поставок танков и ожидает решений не только от Польши, но и от других стран.

"Мы ожидаем объединенного решения. [Только] одно государство "Леопардами" нам не сможет помочь, потому что мы боремся с тысячами танков России [...] не хочу конкретно называть государства, но мы ожидаем сегодня еще одного позитивного сигнала от другого государства относительно поставки нам современных танков западного образца", – сказал Зеленский.

"Мне кажется, нашим партнерам нужно прежде всего жалеть наших людей, потому что это сокровище и потенциал победы в этой войне, а не жалеть то или иное количество танков для передачи нашему государству", – добавил президент Украины.