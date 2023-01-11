В среду премьер-министр Кришьянис Кариньш объявил о том, что договоренность по бюджету этого года достигнута. Кроме того, стало известно, что зарплата мэра Риги Мартиньша Стакиса может вырасти аж в 1,7 раза, а в передаче "Кто вам платит?" ведущие обсудили экономическую ситуацию в Латвии. Об этом и не только, в ежедневном подборке RUS TVNET, рассказываем о самом главном за среду, 11 января.
Главное за 11 января ⟩ Зарплата Стакиса, фильм про "город не/возможностей" Даугавпилс и кому в Латвии жить хорошо
Новости Латвии:
Давно ли вам повышали зарплату? Высшие должностные лица Латвии получили существенную прибавку аккурат после Нового года. Изменилась 1 января и установленная в стране минимальная зарплата, достигшая 620 евро. Оба решения вызвали шквал критики, первое - со стороны населения, второе - бизнеса. Тем временем инфляция в Латвии превысила 20%, а на пороге бедности остаются почти 23% населения. В эфире "Кто вам платит?" обсуждаем экономическую ситуацию в стране.
Зарплата мэра Риги Мартиньша Стакиса в этом году может увеличиться в 1,7 раза по сравнению с нынешней зарплатой, сообщили агентству LETA в Рижской думе.
Кажется, что президент Эгил Левитс с нами уже очень давно. Но на самом деле летом подойдет к концу лишь его первый срок. Да, от нас никак не зависит, сменит ли его кто-то на посту и кто это будет. Но подумать-то об этом интересно. Да и вообще, кто может стать президентом? Может быть, даже вы?
Прокуратура направила в суд уголовное дело, по которому гражданин Пакистана обвиняется в изнасиловании своей знакомой - несовершеннолетней девочки, сообщили в прокуратуре.
В правящей коалиции достигнуто соглашение о государственном бюджете на этот год, заявил журналистам премьер-министр Кришьянис Кариньш после встречи с президентом Эгилом Левитсом.
Уровень воды в Даугаве возле Екабпилса в среду вечером превысил отметку оранжевого предупреждения, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
За последние два месяца тест на знание государственного языка заполнили 2202 человека, сообщила специалист по связям с общественностью Государственного центра содержания образования (VISC) Лиене Берзиня.
Ушёл из жизни известный латвийский спортивный журналист Эгилс Юрисонс, сообщил на своей странице в Facebook фотограф Юрис Берзиньш-Сомс.
Отец одного из учеников Огрской центральной основной школы возмущается, что дети, по его словам, должны были слушать речи священников. Отец семиклассника считает, что это неправильно. В вопросе разбирался RUS.LSM.
За рубежом:
Министр обороны России Сергей Шойгу назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск, сообщает ведомство.
Россиянка Софья Сапега, отбывающая в Беларуси шестилетний срок за администрирование оппозиционного телеграм-канала, получила отказ в помиловании. Но ее могут отправить для отбывания наказания в Россию.
В городе Соледар Донецкой области, где идут ожесточенные бои, по-прежнему остаются 523 мирных жителя, в основном старше 50 лет, сообщил во вторник, 10 января, председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
Неизвестный мужчина с ножом напал на людей на Северном вокзале Парижа, сообщают источники во французской полиции.
Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Швейцария не разрешает направить из Испании в Украину определенные военные материалы, для поставки которых требуется согласие страны-производителя.
Положение украинских войск, обороняющих крупный опорный пункт Донецкой области - город Бахмут и его окрестности, в последние дни заметно ухудшилось. Российские части, основную ударную силу которых составляют наемники из "ЧВК Вагнера", продавили линию обороны ВСУ к югу и северу от Соледара, прикрывающего Бахмут с северо-востока. Теперь и Соледар, и сам Бахмут находятся в полуокружении.
Интересное чтиво:
Во вторник на YouTube-канале Teiksim tā ("Скажем так") был опубликован документальный фильм I/N/ESPĒJU PILSĒTA ("ГОРОД НЕ/ВОЗМОЖНОСТЕЙ"), который своим названием возвращает нас в 2013 год к слогану Даугавпилса "Mana pils Daugavpils - iespēju pilsēta". Фильм пытается ответить на вопрос, действительно ли Даугавпилс до сих пор сохраняет статус города возможностей?
Влюбленные, которые сделали предложение одновременно, не зная о намерениях друг друга, говорят, что это только подтверждает тот факт, что они "родственные души", пишет BBC. Судьбоносный момент они пережили во время поездки на отдых в Латвию.
Сегодня, 11 января, медведица Илзите из Лигатне отпраздновала свой день рождения. Ей исполнилось 22 года!
Латвию, как и Европу, сейчас затронул кратковременный дефицит лекарств. Это значит, что в фармацевтической отрасли не хватает лекарств, которые могли бы помочь уменьшению различных симптомов гриппа, Covid-19 и простуды, таких как повышенная температура, заложенный нос и боль в горле. Как лучше всего помочь себе и своим близким сохранить хорошее здоровье в сезон вирусов, объясняет фармацевт Euroaptieka Зане Мелберга.
Принц Гарри продолжает делиться фактами из своей жизни. Теперь он заявляет, что был рожден как запасной вариант на случай, если что-то произойдет с принцем Уильямом, пишет издание PeopleTalk.
В феврале и марте в Новом Рижском театре пройдет спектакль GOGOLIS. NATURE MORTE. В нем российская актриса Чулпан Хаматова, ныне живущая в Латвии, впервые сыграет на латышском языке.
Кристи Теос (26 лет), проживающая в Осула в Вырумаа, за последние семь лет шесть раз становилась матерью. Это научило ее наслаждаться любыми мелочами – и как родителя, и как женщину, пишет Rus.Postimees.
"Я начала петь быстрее, чем говорить", - вспоминает рижская рок-певица и поэтесса Наталия Шевчук. В свои 32 года она уверенно стоит на ногах - имеет высшее образование и хорошую стабильную работу. Но вместе с этими вещами шагает ее неудержимое стремление к творческому самовыражению, которое не может не поражать...
Что нового у звёзд спорта? Давайте заглянем в Instagram и узнаем, чем занимались спортсмены в предыдущие семь дней.
В первую неделю 2023 года Министерство культуры приняло решение не продлевать договор с директором Рижского русского театра им. Михаила Чехова Даной Бйорк. На данный момент на эту должность объявлен конкурс.
Исследователи Хельсинкского университета назвали бельгийскую овчарку малинуа самой умной породой собак, сообщает The Telegraph.
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