Главное за 11 января ⟩ Зарплата Стакиса, фильм про "город не/возможностей" Даугавпилс и кому в Латвии жить хорошо

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Швейцария не разрешает направить из Испании в Украину определенные военные материалы, для поставки которых требуется согласие страны-производителя.

Положение украинских войск, обороняющих крупный опорный пункт Донецкой области - город Бахмут и его окрестности, в последние дни заметно ухудшилось. Российские части, основную ударную силу которых составляют наемники из "ЧВК Вагнера", продавили линию обороны ВСУ к югу и северу от Соледара, прикрывающего Бахмут с северо-востока. Теперь и Соледар, и сам Бахмут находятся в полуокружении.

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Во вторник на YouTube-канале Teiksim tā ("Скажем так") был опубликован документальный фильм I/N/ESPĒJU PILSĒTA ("ГОРОД НЕ/ВОЗМОЖНОСТЕЙ"), который своим названием возвращает нас в 2013 год к слогану Даугавпилса "Mana pils Daugavpils - iespēju pilsēta". Фильм пытается ответить на вопрос, действительно ли Даугавпилс до сих пор сохраняет статус города возможностей?

Влюбленные, которые сделали предложение одновременно, не зная о намерениях друг друга, говорят, что это только подтверждает тот факт, что они "родственные души", пишет BBC. Судьбоносный момент они пережили во время поездки на отдых в Латвию.

Сегодня, 11 января, медведица Илзите из Лигатне отпраздновала свой день рождения. Ей исполнилось 22 года!