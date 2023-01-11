Семья, которой принадлежит недвижимость в Вецмилгрависе, но которая там не проживает на постоянной основе, попала из-за этой квартиры в беду, сообщает передача Bez tabu.
Рижанку оштрафовали за неявку в суд в связи с происшествием, про которое она не знала
Александр рассказывает, что проблемы начались в ноябре, когда дочери позвонили сотрудники муниципальной полиции и спросили, почему она не является на дачу показаний. В ходе разговора выяснилось, что у женщины - статус свидетеля по четырем административным делам, про которые она слышала впервые.
В ответ на слова полицейского семья начала задавать бесчисленные вопросы - по какому именно поводу давать показания и в связи с чем было начато дело.
Мужчина пошел в полицию и оказалось, что дочь была замешана в очень забавном преступлении.
"Кто-то, как они пишут, возможно, помощник или секретарь моей дочери, сам я не понимаю такого понятия, так как у нас нет ни секретаря, ни помощника, разместил у этих контейнеров, как они пишут "миску для мытья и пылесос". И в четыре разные даты: 4-го, 6-го, 8-го, и 11-го июля", - рассказал Александр.
Александр осмотрел фотографии, на которых с трудом можно разглядеть мужчину, и пояснил полицейской, что такого не знает, после чего ушел. Однако спустя какое-то время его и его дочь ждал сюрприз - за неявку на дачу показаний был вынесен штраф. Более того, не один, а по 40 евро за каждое из четырех дел. Александр поясняет, что они определенно хотели бы оспорить решение полиции, принятое в октябре, однако такой возможности нет, так как срок оспаривания вышел. Мужчина не понимает, почему сотрудники полиции незамедлительно не связались по телефону, чтобы проинформировать его дочь, а сделали это с опозданием в три месяца. Не было и писем в почтовом ящике дочери по ее задекларированному месту жительства.
Муниципальная полиции Риги в свою очередь указывает - попыток связаться было несколько.
Стражи порядка напоминает, что каждый житель должен быть достижим по своему задекларированному месту жительства. Неполучение заказных писем на почте не освобождает от ответственности.
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