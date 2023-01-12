Фото ⟩ Наводнение в Екабпилсском крае: объявлен красный уровень опасности

Уровень воды в Даугаве у Екабпилса в 4:50 утра был на 7,66 метра выше нулевой отметки наблюдательной станции - примерно на полтора метра выше, чем накануне, и на четыре метра выше, чем 1 января.

Гидрологи прогнозируют, что уровень воды в Даугаве у Екабпилса приблизится или даже превысит красную отметку уровня - 8,4 метра над нулевой точкой станции. В Даугаве поблизости от Екабпилса продолжают скапливаться лед и шуга, из верховьев реки продолжает поступать новая шуга, затапливаются более обширные территории.

Красный уровень предупреждения означает, что существует высокая вероятность значительных разрушений на большой территории и что жизнь людей может быть в опасности.

Жителям необходимо действовать: быть готовыми к чрезвычайным мерам и эвакуации, следовать информации и инструкциям, которые предоставляют ответственные учреждения.

Красное предупреждение в Екабпилсском крае пока объявлено до 14:00 пятницы, 13 января.

Уровень воды у Зелькского моста за последние сутки немного снизился, у Плявиняс он остается в пределах нормы.

Как сообщает портал "radio1.lv", поздно вечером в среду состоялось заседание комиссии по гражданской обороне самоуправления Екабпилсского края. Мэр края Райвис Рагайнис сообщил, что самое критическое место в городе - это улицы Скаубиша и Дарзу, где скапливается вода, которую откачивают тремя машинами, а за пределами города самая критическая ситуация в Гравани и на острове Сакас.

Галерея: Река около Екабпилса