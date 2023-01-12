Самая высокооплачиваемая спортсменка мира сообщила о беременности

На прошлой неделе теннисистка снялась с Australian Open, первого в сезоне турнира "Большого шлема", однако тогда о причинах такого решения спортсменки не сообщалось.

"2023 год будет для меня полон уроков, и надеюсь увидеться с вами в начале следующего года, потому что я сыграю на Australian Open в 2024-м", - написала 25-летняя японка, приложив фото своей сонограммы.

"Я знаю, что у меня многое впереди, а сейчас с нетерпением жду момента, когда мой ребёнок будет смотреть мои матчи и говорить: "Это моя мама", - добавила Осака.

С 2019 года Наоми встречается с американским рэпером Cordae.

Осака занимает 42-е место в рейтинге WТА. Она по два раза выигрывала Australian Open (2019, 2021) и US Open (2018, 2020). В 2019 году она была первой ракеткой мира.

Последние три года Forbes называл Осаку самой высокооплачиваемой спортсменкой планеты. В 2022 году она заработала $51,1 млн, из которых только $1,1 млн - призовые. Остальное ей принесли различные рекламные контракты.