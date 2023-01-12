В Беларуси создают аналог ЧВК Вагнера?

Собеседник DW считает, что сотрудников "ГардСервис" могут использовать в диверсионно-разведывательных группах и далее для штурмов как наемников российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Ранее Валерий Сахащик заявлял, что в "ГардСервис" Владимир Путин "инвестировал очень серьезную сумму" и создает из нее "белорусский аналог Вагнера".

В Минск прилетали российские наемники?

Между тем летом 2022 года в независимых СМИ появилась информация от анонимного сотрудника "ГардСервис", который утверждал, что в конце июля-августе в Минск для обучения сотрудников ЧОП прибыли наемники из ЧВК Вагнера. (О том, что в августе в РБ прилетал самолет российской ЧВК сообщал и Telegram-канал "МотолькоПомоги"). Источник отмечал, что в "ГардСервис" к тому моменту насчитывалось около полутысячи человек, и что, по слухам, сотрудникам обещали командировки и в будущем зарплату в 10 тысяч белорусских рублей (около 3700 евро в эквиваленте).

"Появился некий человек, который начал рассылать различным СМИ рассказы о том, как сотрудников "ГардСервис" тренируют сотрудники из ЧВК Вагнера. В подтверждение он присылал свое удостоверение, где были замазаны фото, имя и фамилия. Идентифицировать этого человека было невозможно, как и то, насколько правдивую информацию он предоставлял", - отмечает журналист Белорусского расследовательского центра Алексей Карпеко. Он занимался двумя расследованиями, посвященными ЧОП.

Что известно о "ГардСервис"