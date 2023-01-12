Эксперт: Европа не готова к войне с Россией

"Германии, а шире - всей Европе, катастрофически не хватает боеприпасов. После развала СССР и окончания холодной войны Европа начала широкомасштабную кампанию по разоружению. Надо признать, что у Европы больше нет оружия, которое она могла бы дать Украине", - говорит Леиньш.

По его словам, если бы Россия напала на страну НАТО и сработала 5-я статья, единственными странами, которые смогли бы выстоять, были бы США и Великобритания.

"Европа была бы совершенно не готова в плане оружия и боеприпасов. В Германии в последнее время один скандал за другим по этому поводу. Боеприпасы заказывают - нет! Немцы совсем забросили свою военную промышленность", - считает Леиньш.

При этом он напоминает нам, что не все так плохо и что Запад продолжает вооружать Украину. В конце года Германия поставила Украине четыре зенитно-ракетных комплекса Iris-T SLM, которые являются самыми современными в Германии и только что вышли с завода. Также США поставили в Украину знаменитую систему ПВО Patriot.

Леиньш также напоминает, что "мы, страны Балтии, еще до российского вторжения поставляли в Украину оружие, в том числе Stinger, который также сыграл свою роль".