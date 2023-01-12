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Экспертиза: отправленное в посольство РФ вещество не опасно

rus.tvnet.lv/LETA
Экспертиза: отправленное в посольство РФ вещество не опасно
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Плакат напротив посольства России В Риге
Плакат напротив посольства России В Риге Фото: Paula Čurkste/LETA

Вещество, отправленное посольству России в Латвии, не представляет опасности, заключила экспертиза.

В отделе по связям с общественностью Государственной полиции сообщили, что при проведении экспертизы не была установлена опасность вещества, однако его точный состав на данный момент неизвестен.

Несмотря на вышеизложенное, начатое полицией ведомственное расследование продолжается.

Как сообщалось, 4 января примерно в 15:00 поступил вызов в связи с тем, что посольство России в Латвии получило подозрительную посылку с веществом неизвестного происхождения.

На место прибыли Государственная полиция и другие оперативные службы. Груз с веществом был передан в лабораторию на экспертизу.

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