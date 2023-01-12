Экспертиза: отправленное в посольство РФ вещество не опасно

В отделе по связям с общественностью Государственной полиции сообщили, что при проведении экспертизы не была установлена опасность вещества, однако его точный состав на данный момент неизвестен.

Несмотря на вышеизложенное, начатое полицией ведомственное расследование продолжается.

Как сообщалось, 4 января примерно в 15:00 поступил вызов в связи с тем, что посольство России в Латвии получило подозрительную посылку с веществом неизвестного происхождения.

На место прибыли Государственная полиция и другие оперативные службы. Груз с веществом был передан в лабораторию на экспертизу.