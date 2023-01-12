В Мельбурне состоялась жеребьёвка первого в сезоне турнира серии "Большого шлема" Australian Open, который пройдёт с 16 по 29 января.
Остапенко узнала первую соперницу на Australian Open-2023
Первая ракетка Латвии Алёна Остапенко, которая занимает 18-е место в мировом рейтинге WTA, в первом раунде соревнований сыграет с украинкой Даяной Ястремской (99 WTA). Матч пройдёт 16 января.
22-летняя Ястремская в предыдущем сезоне победила Остапенко во втором круге травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме - 3:6, 7:5, 7:5.
Ястремская в четвёртый раз сыграет в основе Australian Open. Свой лучший результат она показала в 2019 году, когда вышла в третий круг. Остапенко на прошлом Australian Open дошла до третьего раунда - это повторение её лучшего результата в 2017 и 2018 годах.
Победительница пары Остапенко - Ястремская во втором раунде сыграет с румынкой Аной Богдан (61 WTA) или представительницей Венгрии Анной Бондарь (79 WTA).
В прошлом году женский одиночный турнир выиграла австралийка Эшли Барти, завершившая карьеру. Общий призовой фонд Australian Open составляет 54 миллиона долларов.
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