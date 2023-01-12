ФОТО ⟩ У капитана сборной Аргентины на ноге татуировка, которая разозлит фанатов Месси

Футбол для Аргентины - больше, чем просто игра. В этом можно было убедиться после чемпионата мира в Катаре, где сборная Аргентины одержала победу.

Главной звездой аргентинской сборной является Лионель Месси, который у себя на родине считается кумиром практически всех мальчишек. После победы сборной Аргентины на мундиале в стране массово начали делать татуировки, посвящённые победе и лично Лео Месси, но футболистка "Бока Хуниорс" отличилась.

Футболистка женской сборной Аргентины по футболу Ямила Родригес неоднократно в своих соцсетях восхищалась португальцем, но этого ей показалось мало и она решила украсить свою ногу татуировкой с портретом Криштиану Роналду.

Фото: Reuters/ScanPix

Фото: Reuters/ScanPix

У 24-летней Ямилы Родригес есть ещё одно тату с портретом известного футболиста - это аргентинская легенда Диего Марадона.