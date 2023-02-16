9 июня 2021 года Лаймонис Радзиньш запомнил навсегда. В этот день звезда сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер в своем Instagram написала, что обожает латвийские чипсы Long Chips. И пообещала несколько пачек с опубликованной ею фотографии "привезти своей самой лучшей команде".
Кто в Латвии производит всемирно известные чипсы?
Лаймонис Радзиньш - владелец компании в поселке Пернциемс Марупского края, что за Юрмалой, которая уже 30 лет выпускает эти самые чипсы.
Тогда он подумал, что адрес его электронной почты попал в какую-то спам-рассылку: на нее начали сыпаться вопросы о чипсах и просьбы дать комментарий. Вскоре дети рассказали Лаймонису, откуда такой вал запросов.
В итоге компания отправила ящик чипсов актрисе в благодарность - и они появились в Instagram бутика одежды Паркер. Через время она попросила еще об одной партии, поскольку в США пока эти чипсы не продаются. Так, актриса подавала их на презентации продолжения культового "Секса в большом городе" - сериала "И просто так". А потом, как оказалось, и сама закуска "снялась" в сериале.
Для компании-производителя Pērnes L участие звездного "амбассадора" вылилось в огромный рост продаж именно дома - в Латвии.
"Надо было голливудской звезде сказать, что это классно, и в Латвии оборот вырос в 2,5 раза", - говорит Радзиньш. В результате на тот момент 2021 год стал самым успешным в истории компании: ее оборот составил 7,133 млн евро.
Чипсы получили признание, и их едят почти в 70 странах мира. Примечательно, что доля дохода от Латвии составляет всего около 5 процентов, в то время как в Южной Африке, по словам Радзиньша, латвийский продукт по продажам обгоняет именитого конкурента - Pringles.
Оба продукта - это закуски из измельченного картофеля, смешанного с крахмалом, выпеченного в определенной форме и посыпанного приправами. В случае с Long Chips процесс выпечки занимает 10 секунд. "У нас продукт такой же, только другая форма", - рассказывает Лаймонис.
Белорусский след
Радзиньш говорит, что сами пластинки были придуманы белорусами: снеки с 1986 года производились ими в Латвии на маленьком заводе в колхозе "Падомью Латвия". В 1992 году Лаймонис купил эту фабрику - и эту историю он рассказывает с особой любовью:
"Я пошел за кредитом в банк [Рижский коммерческий банк], но на меня там посмотрели как на идиота. И меня просто вежливо отфутболили, говорят - идите в Государственное страхование. Если получите там страховку, то сможем о чем-то говорить", - вспоминает он. Эта страховка была, по сути, поручительством для бизнеса со стороны Латвийской Республики - рудимент советской экономики. Сама страховка выглядела как бумага с водяным знаком.
Радзиньш помнит, что Госстрах - это была "череда бабушек" с советским менталитетом. "Как сегодня помню, пошел туда с кренделем. Или просто пожалели меня эти милые женщины, или что, но они дали мне страховку, - смеется Лаймонис. - И как сейчас помню лицо, когда я вернулся в банк".
Кредит на выкуп фабрики ему дали под 120% годовых. Для сравнения: в прошлом году кредиты для бизнеса в Латвии были доступны примерно под 4,7% годовых.
Галерея: Упаковки чипсов всех времен для частных марок и различных стран
Сделано в Латвии, покупается везде
Сегодня производство чипсов находится в том же месте, но вместо единственного ангара и полей там теперь завод, офис и склады - и все это в получасе езды от Риги.
Большинство построек выглядят новыми, другие здания - постарше, но оборудование внутри - блестящее, чистота на производстве - показательная.
Чипсы готовятся на двух роботизированные конвейерных линиях на первом этаже, но одна из них до недавнего времени пустовала из-за нехватки персонала. На втором этаже картофельная масса готовится к приготовлению.
Люди - это контролеры работы роботов и порядка. В свою очередь, специальные аппараты следят, чтобы вес составляющих в пачке соответствовал тому, что написано на этикетке, а количество специй и вкусовых добавок было таким, как предполагает технология.
Иногда бывают сбои - тогда работники проверяют, что случилось, и исправляют ситуацию, если это требуется. Например, иногда аппарат, который проверяет продукт на наличие опасных примесей, может "испугаться" чуть большего количества специй, чем определено, но это неопасно и вполне может идти на продажу. Получается даже двойная проверка качества.
Некоторые процессы - например, упаковка в 3-метровые паллеты - полностью роботизированы, поскольку с такой задачей, на которую человеку необходимы часы, робот может справиться за минуты.
Галерея: Производство Pērnes L
По словам Радзиньша, на предприятии работает 35-40 человек. Около 60% - местные работники, а остальные - украинцы и белорусы.
Публичных данных по налогам за 2022 год пока нет, но, со слов Лаймониса, работа всего нескольких десятков человек принесла бюджету Латвии миллион евро.
"Если бы каждые 35 человек давали государству по миллиону, то мы бы были как Кувейт или Эмираты", - смеется он.
Чипсы едут в Саудовскую Аравию, Южную Африку, Бразилию, Украину, Македонию и Бельгию. "Проще назвать страны Европы, в которые мы не экспортируем", - говорит предприниматель. До начала полномасштабной войны в Украине чипсы когда-то также продавали в России, но сотрудничество все больше сходило на нет, и сейчас от этого рынка отказались вовсе.
А то, что закуска продается в Японии - особенная гордость бизнесмена, поскольку это страна с большой конкуренцией, зарегулированным рынком, капризными покупателями: "Если ты продаешься там - это высший пилотаж".
"Есть куча стран, которые Латвию не знают, но знают Long Chips, - говорит Радзиньш. - Мы были на мероприятии в посольстве Кореи, посол из МИД сказал, что Латвию знают по Latvijas Finieris и Long Chips".
Любовь и сложности с Латвией
В прошлом году Pērnes L стукнуло 30 лет. В сентябре компании вручили награду в номинации "Экспорт области" в рамках Дней предпринимателей Марупского края 2022 (Mārupes novada Uzņēmēju dienas 2022) - и на этом "поздравления" закончились.
Радзиньш говорит, что ему очень обидно за то, что компания не имеет должного признания в Латвии, а вместо этого спотыкается о местную бюрократию.
Например, уже в текущем году Центр государственного языка (VVC) прислал компании штраф: "700 евро за то, что на передней стороне упаковки больше букв на иностранном языке, а на латышском нет".
"Я им пишу: ребята, у меня 95% экспорта! Сзади написана вся информация на латышском языке, где и что и так далее. До сих пор мы переписываемся и боремся", - говорит Лаймонис.
VVC непреклонен. Там поясняют, что компания нарушает требования Закона о госязыке. Согласно действующему законодательству этикетки, маркировка, инструкции и надписи на произведенных в Латвии товарах должны быть на государственном языке. Если помимо госязыка также используется иностранный, текст на государственном языке должен занимать центральное место, а иностранный текст не должен превосходить по размеру государственный. Это правило не распространяется на экспортные товары.
Что это означает для предпринимателя? Два вида упаковок для всей линейки своих товаров - один для тех, что продаются в Латвии, другой - для экспорта.
Радзиньш не скрывает, что инвестиции, необходимые для перевода упаковки на латышский, просто не окупятся.
Кроме того, компания с 2015 года находится в состоянии судебных разбирательств со Службой государственных доходов (СГД). По словам Радзиньша, ситуация связана с недобросовестным поставщиком. "Есть какой-то ущерб. Приходят и смотрят - в цепочке есть некий производственник. Тех, кого СГД вызывала, они понимают, что бесполезно говорить, и закрывают компанию. (...) А потом приходят к тебе, реальному производственнику, который не может взять завод под мышку и убежать. И говорят: ты должен был знать, у кого и где покупал...".
В СГД на запрос RUS TVNET суть дела не уточнили, только сообщили, что в настоящее время активны два судебных разбирательства с компанией Pērnes L. Еще два были завершены - в пользу СГД. Радзиньш ожидает, что и этот суд компания проиграет.
Штрафы, суды, недостаток рабочей силы и другие препятствия подталкивают предпринимателя к мысли о том, чтобы переносить производство за пределы Латвии. Особенно сейчас, когда появилась необходимость строить еще один завод. И главный вопрос для Радзиньша - где лучше это сделать?
Лаймонису 64 года, и бизнес уже практически семейный - в компании работают также его сын и дочь. Это главные факторы, почему бизнес до сих пор не перебрался.
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