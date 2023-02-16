Кто в Латвии производит всемирно известные чипсы?

Фото: Jānis Škapars/RUS TVNET

Радзиньш говорит, что ему очень обидно за то, что компания не имеет должного признания в Латвии, а вместо этого спотыкается о местную бюрократию.

Фото: Jānis Škapars/RUS TVNET

Например, уже в текущем году Центр государственного языка (VVC) прислал компании штраф: "700 евро за то, что на передней стороне упаковки больше букв на иностранном языке, а на латышском нет".

"Я им пишу: ребята, у меня 95% экспорта! Сзади написана вся информация на латышском языке, где и что и так далее. До сих пор мы переписываемся и боремся", - говорит Лаймонис.

VVC непреклонен. Там поясняют, что компания нарушает требования Закона о госязыке. Согласно действующему законодательству этикетки, маркировка, инструкции и надписи на произведенных в Латвии товарах должны быть на государственном языке. Если помимо госязыка также используется иностранный, текст на государственном языке должен занимать центральное место, а иностранный текст не должен превосходить по размеру государственный. Это правило не распространяется на экспортные товары.

Что это означает для предпринимателя? Два вида упаковок для всей линейки своих товаров - один для тех, что продаются в Латвии, другой - для экспорта.

Радзиньш не скрывает, что инвестиции, необходимые для перевода упаковки на латышский, просто не окупятся.

Фото: Jānis Škapars/RUS TVNET