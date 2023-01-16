Печи для бани Harvia – целебная силы тепла

“Всех нас в бане вылечат” – так в былые времена пел певец Ояр Гринбергс в знаменитой песне Раймонда Паулса “Somu pirts” (Финская баня). Целебная сила сауны давно известна в латышской культуре, но истоки этого ритуала пришли из Финляндии. Финны всегда знали о благотворном действии бани на тело и разум – это подтверждают многочисленные исследования этого опыта релаксации. Банный ритуал улучшает кровообращение и иммунитет, уменьшает мышечные боли и стресс, а также обеспечивает физический и ментальный отдых. Какую еще пользу приносит регулярное посещение бани?
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Стимулирует сердечную деятельность
При посещении бани два-три раза в неделю риск кардиоваскулярных заболеваний снижается на 20%, если же делать это чаще – риск снизится вплоть до 60%. Это объясняется тем, что посещение бани стимулирует работу сердца, в результате чего его можно сравнивать с такой же нагрузкой, как, например, при тренировке в фитнес-зале. В жару кровеносные сосуды расширяются, и облегчается работа сердца, что помогает снижать артериальное давление и сохранять эластичность кровеносных сосудов.
Помогает подготовить тело к тренировке
Многим известно, что баня – прекрасное место для того, чтобы дать отдых мышцам после бега или посещения фитнес-зала. Но знаете ли Вы, что посещать баню можно и перед тренировкой? Исследования показывают, что посещение сауны до тренировки защищает мышцы от воспалений и улучшает мышечную мобильность после тренировки. Однако не следует забывать также о правильной заминке и растяжке после тренировки.
Улучшает качество сна
Регулярное посещение бани увеличивает фазу глубокого сна вплоть до 70% в первые два часа и на 45% в первые шесть часов. Исследователи считают, что процесс нагрева и охлаждения тела влияет на гормональную активность, поэтому очень часто после посещения бани человека клонит в сон. Во время посещения бани пульс ускоряется до 150 ударов в минуту, поэтому сразу после сауны спать не хочется. По мере остывания тела будут вырабатываться гормоны, которые помогут легче заснуть.
Обогащает и очищает кожу
Наибольшую пользу от посещения бани можно получить, если посещать ее от четырех до семи раз в неделю. В бане, нагретой до 60-80°C, рекомендуется находиться 20 минут. Именно столько времени необходимо, чтобы в теле произошел метаболический процесс (потение) для очищения кожи. Этот процесс намного эффективнее обогащает кожу и восстанавливает ее влажность, к тому же он помогает сохранять эластичность кожи. Посещение бани/сауны также помогает людям, страдающим от различных кожных заболеваний.
О Harvia
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