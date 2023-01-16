Печи для бани Harvia – целебная силы тепла

Стимулирует сердечную деятельность

При посещении бани два-три раза в неделю риск кардиоваскулярных заболеваний снижается на 20%, если же делать это чаще – риск снизится вплоть до 60%. Это объясняется тем, что посещение бани стимулирует работу сердца, в результате чего его можно сравнивать с такой же нагрузкой, как, например, при тренировке в фитнес-зале. В жару кровеносные сосуды расширяются, и облегчается работа сердца, что помогает снижать артериальное давление и сохранять эластичность кровеносных сосудов.

Помогает подготовить тело к тренировке

Многим известно, что баня – прекрасное место для того, чтобы дать отдых мышцам после бега или посещения фитнес-зала. Но знаете ли Вы, что посещать баню можно и перед тренировкой? Исследования показывают, что посещение сауны до тренировки защищает мышцы от воспалений и улучшает мышечную мобильность после тренировки. Однако не следует забывать также о правильной заминке и растяжке после тренировки.

Улучшает качество сна