Украинский боксёр Александр Усик записал эмоциональное обращение к россиянам, которое разместил в своём Instagram.
"Я долго терпел". Усик выдал мощное обращение к россиянам
Боксёр на своей странице в Instagram назвал Российскую Федерацию страной террористов и лжецов, с которыми никто в мире не хочет иметь ничего общего.
"Буду говорить на другом языке, чтобы свинособаки меня тоже понимали. Да-да, я оскорбляю тех, кого не уважаю", - начал свою речь украинский боксёр.
"Российская Федерация - это враг Украины. Да-да, вы меня хорошо слышите. Это враг, который хочет убить всех людей в мире".
Он напомнил, что россияне привыкли жить в сплошном вранье и при этом пытаются распространять свою лживую пропаганду на весь мир. "Посмотрите на их каналы - они говорят, что хотят ударить по Франции, по Польше, по Великобритании. Они всячески запугивают народ, говоря о том, что они попадут в рай. 8-я заповедь - не убей. И нет никакой священной войны или очищения какого-то. Есть война, которую вы развязали, напав на Украину 24 февраля 2022 года", - сказал Усик.
Боксер сравнил военную агрессию 24 февраля со вводом войск в Прагу 1968 года и войной в Грузии 2008 года.
"Вы всюду приезжаете с защитой, но только вы своих русских не защищаете в самой России. Никак не защищаете. Вы боретесь с фашизмом и нацизмом, которого нет. Вы - Третий рейх во всём его проявлении. Всё то, что не сделал Гитлер, всё продолжает делать ваш президент. Представляете?", - сказал Усик.
"Вы врёте всему миру, вы живёте в этой лжи, а мы не хотим жить так. Мы хотим в Украине жить, а не существовать, как делаете вы. Я наконец выскажусь. Я столько времени молчал, потому что думал, что нужно проявить смирение. Смирение у меня есть, но сейчас я высказался, потому что всё это - правда.
Так что валите в свой оркостан, защищать тут никого не нужно. Мы сами себя защитим. Идите домой, защитники херовы. Слава Украине, Украина победит", - сказал в конце Усик.
Усик свой последний бой провёл в августе прошлого года, одержав победу в реванше с британцем Энтони Джошуа и защитив свои титулы WBA, WBO, IBF и IBO. Ожидается, что свой следующий бой Усик проведёт против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри.
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