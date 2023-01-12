"Я долго терпел". Усик выдал мощное обращение к россиянам

"Вы всюду приезжаете с защитой, но только вы своих русских не защищаете в самой России. Никак не защищаете. Вы боретесь с фашизмом и нацизмом, которого нет. Вы - Третий рейх во всём его проявлении. Всё то, что не сделал Гитлер, всё продолжает делать ваш президент. Представляете?", - сказал Усик.

"Вы врёте всему миру, вы живёте в этой лжи, а мы не хотим жить так. Мы хотим в Украине жить, а не существовать, как делаете вы. Я наконец выскажусь. Я столько времени молчал, потому что думал, что нужно проявить смирение. Смирение у меня есть, но сейчас я высказался, потому что всё это - правда.

Так что валите в свой оркостан, защищать тут никого не нужно. Мы сами себя защитим. Идите домой, защитники херовы. Слава Украине, Украина победит", - сказал в конце Усик.

Усик свой последний бой провёл в августе прошлого года, одержав победу в реванше с британцем Энтони Джошуа и защитив свои титулы WBA, WBO, IBF и IBO. Ожидается, что свой следующий бой Усик проведёт против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри.