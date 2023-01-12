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Видео ⟩ "Мы стране не нужны." Бывшие латвийские срочники недоумевают, почему о них забыли

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"Мы стране не нужны." Бывшие латвийские срочники недоумевают, почему о них забыли
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Солдаты Национальных вооруженных сил Латвии.
Солдаты Национальных вооруженных сил Латвии. Фото: Paula Čurkste/LETA

Утром 24 февраля 2022 года, когда Россия вторглась в Украину, житель Латвии Эдгар со своими коллегами находился в море. Он обратился к программе 4. studija, заявив, что мужчины, прошедшие срочную военную службу, чувствуют себя ненужными для обороны страны.

"Мы прочитали в новостях, что началось вторжение. А родственники штурмана живут в Украине. У нас не было никаких сомнений из-за общей границы с Россией. Не дай бог они сюда войдут. Мы все отложим и будем там. Не было никаких сомнений", - говорит Эдгар.

С начала войны Эдгар каждый день следит за событиями в Украине. На фоне военных действий его и его коллег волновал вопрос, почему те, кто когда-то отслужил в армии срочником и кто еще не слишком стар, совершенно забыты.

"Прошло 28 лет, и зачем этот учет был нужен? Мною никто не интересовался", - с тревогой говорит Эдгар.

Он утверждает, что несколько раз звонил и спрашивал, не пригласят ли его освежить навыки, приобретенные на службе. "Мне сказали, что на этот вопрос нельзя ответить. Мы стране не нужны. Мы были нужны тогда, когда служили на срочной службе".

Подполковник Айгар Эглитис поясняет: "Подразделения предлгают им подать заявку. Доходит ли эта информация до цели? Часто нет, по разным причинам, но с теми, кто приходит, мы работаем".

Видео: Сюжет передачи 4. studija (на латышском языке)

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