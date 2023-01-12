Захарова ответила эстонскому политику: "Враждебные действия не останутся без ответа"

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу и премьер-министр Кайя Каллас Фото: Taavi Sepp

По словам министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, сокращение числа российских дипломатов в Эстонии необходимо для достижения паритета в дипломатическом представительстве двух стран. В настоящее время в России работают всего 8 эстонских дипломатов.

"Мы исходим еще и из практического признания того, что отношения находятся на низшей точке и политически полностью заморожены или отсутствуют. Поэтому было уместно принять это как одно четкое решение, - объяснил в комментарии Postimees принятое решение Урмас Рейнсалу. - Цель была поставлена ​​еще летом. И мы вместе с различными учреждениями оценили это решение и сочли целесообразным добиться паритета".

Граждане Эстонии в России не останутся без консульской поддержки даже в случае высылки всех дипломатов Эстонии из РФ. Об этом в интервью Rus.Postimees заявила глава МИД Эстонии в 2015-2016 годах Марина Кальюранд, комментируя перспективы высылки из РФ эстонских дипломатов в качестве возможного "зеркального" ответа Кремля.

"Даже в том случае, если в Москве не останется ни одного эстонского дипломата или нашего консульского сотрудника, там есть другие посольства, представительства Евросоюза. Государства ЕС помогают друг другу. Иногда выдают даже визы от имени друг друга, выдают паспорта и так далее. То есть ситуации, при которой наши граждане в РФ останутся без защиты, я не боюсь", - сказала Кальюранд, которая уверена, что в условиях войны Эстония вообще могла бы выслать из страны российского посла.

Марина Кальюранд в студии Postimees Фото: Pilt videost