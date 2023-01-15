"Манчестер Юнайтед" официально объявил о переходе нападающего сборной Нидерландов Ваута Вегхорста.
"Манчестер Юнайтед" подписал игрока, которого Месси назвал придурком
30-летний Вегхорст перешёл из "Бёрнли" на правах аренды. Соглашение рассчитано до июня 2023 года.
"Я видел прогресс "Юнайтед" в этом сезоне при Эрике Тен Хаге и мне не терпится сыграть свою роль в приближении команды к её целям", - приводит слова Вегхорста официальный сайт клуба.
Сезон-2022/23 Вегхорст начал в аренде в "Бешикташе". В составе турецкого клуба он отыграл 18 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал четыре голевые передачи.
Форвард сборной Нидерландов на чемпионате мира в Катаре отметился дублем в ворота сборной Аргентины в четвертьфинале. Во время матча Вегхорст неоднократно провоцировал соперников и вступал с ними в споры.
После финального свистка капитан сборной Аргентины Лионель Месси назвал его "придурком" в комментарии журналистам.
"Что ты смотришь? Что ты смотришь на меня, придурок? Иди отсюда, придурок!", - прокричал Лео в адрес Вегхорста в прямом эфире TyC Sport.
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