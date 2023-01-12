Екабпилсский край остается во власти высокого уровня воды в Даугаве, но многих больше интересует, что станет с всесезонными шинами в Латвии? Об этом и многом другом - в итогах дня от RUS TVNET.
Главное за 12 января ⟩ Суровый штраф InCredit, Усик обратился к россиянам, а "всесезонки" запретят?
Новости Латвии:
"В Латвии хотят запретить "всесезонки" - такие громкие заголовки недавно появились в местных СМИ и вызвали волну обсуждений среди водителей. Какие шины считаются всесезонными и действительно ли их могут запретить в нашей стране, разбирался RUS TVNET.
Служба государственной безопасности (VDD) прекратила уголовный процесс в отношении молодого человека Александра Дубяго, который 10 мая был замечен у памятника в Пардаугаве с российским флагом.
Председатель комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Иева Бранте в интервью Латвийскому радио заявила, что телеканал "Дождь" по-прежнему демонстрирует неуважение к латвийскому государству и отказывается выполнять его законы, что "более чем отвратительно". Re:Check пришел к выводу, что утверждения депутата сомнительны.
В конце 2022 года Центр защиты прав потребителей (PTAC) обязал SIA InCredit Group прекратить недобросовестную коммерческую практику путем маскировки рекламы кредитов для потребительской аудитории. На предприятие был наложен денежный штраф в размере 16 000 евро.
В ночь на четверг Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил красный уровень опасности в Екабпилсском крае из-за очень высокого уровня воды в Даугаве.
За рубежом:
Война в Украине может закончиться в этом году, считает бывший генерал армии США Кевин Райан, который предупредил, что Кремль, вероятно, рассмотрит вопрос о применении ядерного оружия, если Россия потерпит поражение.
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич включил в ежегодный доклад о внешней политике выводы о том, что в интересах Латвии - добиться поражения России в войне против Украины. Этим возмутились пропагандистские кремлевские СМИ.
Аэрокосмическая компания Maxar Technologies из США опубликовала в своем Twitter-аккаунте спутниковые снимки городов Соледар и Бахмут в Донецкой области.
Интересное чтиво:
Человек, о котором написаны книги и сняты фильмы... Маэстро Раймонд Паулс приветствует команду TVNET GRUPA в своем втором доме - здании Латвийского радио, под крышей которого были созданы бесчисленные мелодии и с которым связаны важные моменты его жизни. Это особое место в жизни Паулса, здесь хранятся яркие воспоминания. Чуть больше чем за час мы "пробежались" по ним. Во время беседы Паулс часто улыбался. Прозвучал в разговоре и характерный для него черный юмор.
Украинский боксер Александр Усик записал эмоциональное обращение к россиянам, которое разместил в своем Instagram.
Ранее мы рассказывали о Кристи Теос из Эстонии, которая за последние семь лет шесть раз становилась матерью. Теперь же портал liepajniekiem.lv рассказал об интересном моменте статистики Лиепайского отдела ЗАГС.
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