Главное за 12 января ⟩ Суровый штраф InCredit, Усик обратился к россиянам, а "всесезонки" запретят?

За рубежом:

Война в Украине может закончиться в этом году, считает бывший генерал армии США Кевин Райан, который предупредил, что Кремль, вероятно, рассмотрит вопрос о применении ядерного оружия, если Россия потерпит поражение.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич включил в ежегодный доклад о внешней политике выводы о том, что в интересах Латвии - добиться поражения России в войне против Украины. Этим возмутились пропагандистские кремлевские СМИ.

Аэрокосмическая компания Maxar Technologies из США опубликовала в своем Twitter-аккаунте спутниковые снимки городов Соледар и Бахмут в Донецкой области.

Интересное чтиво:

Человек, о котором написаны книги и сняты фильмы... Маэстро Раймонд Паулс приветствует команду TVNET GRUPA в своем втором доме - здании Латвийского радио, под крышей которого были созданы бесчисленные мелодии и с которым связаны важные моменты его жизни. Это особое место в жизни Паулса, здесь хранятся яркие воспоминания. Чуть больше чем за час мы "пробежались" по ним. Во время беседы Паулс часто улыбался. Прозвучал в разговоре и характерный для него черный юмор.

Украинский боксер Александр Усик записал эмоциональное обращение к россиянам, которое разместил в своем Instagram.

Ранее мы рассказывали о Кристи Теос из Эстонии, которая за последние семь лет шесть раз становилась матерью. Теперь же портал liepajniekiem.lv рассказал об интересном моменте статистики Лиепайского отдела ЗАГС.