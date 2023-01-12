Премьер-министр Кришьянис Кариньш поручил Министерству земледелия оценить отчет аудиторской компании KPMG Baltics о соответствии процесса отбора членов совета и правления VAS Latvijas valsts meži (LVM) принципам надлежащего корпоративного управления и принять решение о соответствующих действиях, сообщили агентству LЕТА в бюро премьер-министра.
Кариньш поручил оценить отбор руководителей Latvijas valsts meži. Что случилось?
В аудиторском заключении констатировано, что в процессе отбора членов правления и совета Latvijas valsts meži имели место отклонения от принципов, разработанных Межведомственным координационным центром (МКЦ), и действия, которые повлияли на результаты конкурсов.
МКЦ на основании упомянутого отчета усовершенствует правила отбора членов правления и совета компаний с государственным капиталом.
В то же время председатель правления LVM Эдмунд Бельскис выразил LЕТА удовлетворение тем, что, согласно заключению аудиторов, процесс выдвижения кандидатов в правление компании был законным и соответствовал нормативным требованиям.
С другой стороны, что касается принципов МКЦ, которые носят рекомендательный характер, то совет LVM считает, что было бы полезно унифицировать их понимание, чтобы при каждом процессе отбора - как в LVM, так и в других компаниях - эти принципы применялись аналогичным образом, без разночтений.
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