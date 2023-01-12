Кариньш поручил оценить отбор руководителей Latvijas valsts meži. Что случилось?

В аудиторском заключении констатировано, что в процессе отбора членов правления и совета Latvijas valsts meži имели место отклонения от принципов, разработанных Межведомственным координационным центром (МКЦ), и действия, которые повлияли на результаты конкурсов.

МКЦ на основании упомянутого отчета усовершенствует правила отбора членов правления и совета компаний с государственным капиталом.

В то же время председатель правления LVM Эдмунд Бельскис выразил LЕТА удовлетворение тем, что, согласно заключению аудиторов, процесс выдвижения кандидатов в правление компании был законным и соответствовал нормативным требованиям.

С другой стороны, что касается принципов МКЦ, которые носят рекомендательный характер, то совет LVM считает, что было бы полезно унифицировать их понимание, чтобы при каждом процессе отбора - как в LVM, так и в других компаниях - эти принципы применялись аналогичным образом, без разночтений.