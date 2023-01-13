Экс-тренер рижского "Динамо": Россия вернётся в международный хоккей в следующем году

Когда Россия начала полномасштабную войну в Украине, её исключили из международного спорта. Международная федерация хоккея (IIHF) также лишила Россию права провести чемпионат мира 2023 года.

Президент IIHF Люк Тардиф недавно сообщил канадскому изданию Sportsnet, что решение о возможном возвращении или невозвращении России и Беларуси на чемпионат мира он примет на конгрессе организации, который пройдёт в мае в Финляндии.

"Нас не допускают к участию в международных соревнованиях. Так будет ещё год, но после этого нас допустят до чемпионата мира и Евротура, - цитируют Крикунова российские спортивные СМИ. - В этом году нам международных матчей ждать не стоит. Перспективы у нас внутри. Будем развиваться".

72-летний Крикунов покинул пост главного тренера рижского "Динамо" в марте 2022 года. Тогда же латвийский клуб выбыл из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Крикунов считает, что российский хоккей сможет развиваться и без участия в турнирах на международной арене и это произойдёт даже при ограниченном количестве приглашённых игроков.

"У нас в Советском Союзе вообще не было легионеров, но мы девять раз были чемпионами мира, поэтому нет ничего страшного, - сказал он. - Будет играть больше молодых, причём не искусственно, а по таланту. Возможно ли развитие в период изоляции нашего хоккея? Возможно - по-любому! Игра-то не меняется, изменений нет. Да, поучиться всегда чему-то можно, но глобально провала не будет".

Крикунов - один из самых опытных тренеров по хоккею с шайбой в России. Как игрок он также когда-то представлял рижское "Динамо".