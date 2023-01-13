В прошлом году мошенники выманили у клиентов крупнейших банков более 12 млн евро

Всего в 2022 году зафиксировано 5 354 случая мошенничества, что на 2,1% больше, чем в 2021 году (5 246).

При этом в прошлом году было предотвращено 5085 случаев мошенничества на общую сумму 5,607 млн евро. По сравнению с 2021 годом количество предотвращенных случаев мошенничества уменьшилось на 14,6%, а сумма предотвращенных случаев мошенничества увеличилась на 72,2%.

В 2022 году в четырех крупнейших латвийских банках было выявлено 2226 случаев телефонного мошенничества на сумму 2,961 млн евро. Также было выявлено 1 987 случаев инвестиционного мошенничества с хищением 5,104 млн евро и 1 141 случай других видов мошенничества с хищением 3,972 млн евро.

По сравнению с 2021 годом количество случаев телефонного мошенничества уменьшилось на 30%, сумма обмана уменьшилась на 40,2%. При этом количество случаев инвестиционного мошенничества в прошлом году увеличилось на 55,1%, похищенная сумма увеличилась на 14,5%. Количество других видов мошенничества увеличилось на 45,4%, сумма хищения увеличилась в 2,4 раза.

В прошлом году удалось предотвратить 1769 попыток телефонного мошенничества на сумму 1,424 млн евро, 3020 попыток мошенничества с инвестициями на сумму 3,173 млн евро и 296 других попыток мошенничества на сумму 1,01 млн евро.

В 2021 году сумма похищенных средств клиентов четырех крупнейших банков Латвии, подтвердивших платеж, составила в общей сложности 11,064 млн евро. При этом в 2021 году предотвращены попытки мошенничества на сумму 3,257 млн евро.

По данным Комиссии рынка финансов и капитала и Ассоциации финансовой отрасли, крупнейшим банком Латвии по размеру активов является Swedbank, за ним следуют SEB banka, банк Citadele и латвийский филиал Luminor Bank.