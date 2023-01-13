ISW: Россия, вероятно, захватила Соледар

В то же время эксперты ISW считают, что вероятный захват Соледара 11 января не является оперативно-важным развитием ситуации, он вряд ли предвещает скорое российское окружение Бахмута.

Как отмечается в сводке института, 12 января Генштаб ВСУ сообщил об отражении атак российских войск в населенном пункте Соль в километре от Соледара. Однако в то же время украинская армия не сообщала, что им удалось отбить атаку в самом Соледаре.

В свою очередь российские СМИ писали, что войска РФ завершают зачистку Соледара, в пророссийских Telegram-каналах публиковались кадры, на которых видно, как бойцы ЧВК "Вагнер" ходят по улицам.

"Все доступные свидетельства говорят о том, что украинские силы больше не поддерживают организованную оборону в Соледаре", - отметили эксперты.

В то же время, по мнению экспертов ISW, в результате российских информационных операций важность Соледара преувеличивалась, а его взятие - "в самом лучшем случае - тактическая Пиррова победа России".

"ISW по-прежнему считает, что захват Соледара – населенного пункта площадью около 14,2 кв. км – не позволит российским силам установить контроль над критически важными украинскими линиями наземной коммуникации с Бахмутом – и не поставит их в более выгодную позицию для окружения города в краткосрочной перспективе", - говорится в сводке.

Галерея: Соледар, Украина

По мнению экспертов, российской армии, вероятно, удалось захватить Соледар, направив значительные ресурсы на достижение тактического успеха, который ее истощил, что ускорит кульминацию потерявших мощь российских сил около Бахмута.

"Российские силы могут попытаться поддерживать высокий темп атак в районе Бахмута, но эти усилия не приведут к оперативно-значительным результатам, поскольку они утратили боевую силу и накопили истощенность", - сказано в сводке ISW.

Напомним, ранее представители России заявили, что Соледар взят. В свою очередь в четверг, 12 января, в Киеве и Пентагоне это еще не подтверждали.