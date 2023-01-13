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СМИ: Тяжелораненных российских солдат отправляют обратно на фронт без разрешения врачей

rus.tvnet.lv
СМИ: Тяжелораненных российских солдат отправляют обратно на фронт без разрешения врачей
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Dmitri Lovetsky/AP

Раненых на войне в Украине российских солдат с тяжелыми ранениями отправляют обратно в боевую зону без разрешения врачей, пишет "Медуза".

После начала войны командиры подразделений нередко отправляют солдат обратно на фронт без разрешения врачей и в обход комиссии, которая может объявить бойца кратковременно неподлежащим военной службе.

Как указывает Комитет солдатских матерей России, двум военнослужащим, которые два месяца лечились после тяжелых ранений легких, командиры сообщили, что они будут отправлены не на медкомиссию, а обратно в зону боевых действий.

По словам секретаря организации, командиры использовали такую тактику неоднократно. У некоторых солдат из ран не извлекали фрагменты артиллерийских снарядов.

"Медуза" отмечает, что после лечения на фронт в Украину отправляют и мужчин, которые еще до войны перенесли сердечный приступ или инсульт.

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