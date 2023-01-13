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Полиция просит помощи в поисках 15-летней Синтии

rus.tvnet.lv
Полиция просит помощи в поисках 15-летней Синтии
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Синтия Минчонок
Синтия Минчонок Фото: No Valsts policijas rīcībā esošajiem materiāliem

Государственная полиция разыскивает без вести пропавшую 15-летнюю Синтию Минчонок.

Девочка в четверг, 12 января, не вернулась домой из учебного заведения по улице Саласпилс в Риге, с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост примерно 160-165 см, была одета в коричневую куртку, черные штаны.

Полиция просит осмотреть фотографию Синтии и отозваться всех, кто обладает какой-либо информацией о ее возможном местонахождении, позвонив по номеру телефона 110.

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