Государственная полиция разыскивает без вести пропавшую 15-летнюю Синтию Минчонок.
Полиция просит помощи в поисках 15-летней Синтии
Полиция просит помощи в поисках 15-летней Синтии
Девочка в четверг, 12 января, не вернулась домой из учебного заведения по улице Саласпилс в Риге, с тех пор ее местонахождение неизвестно.
Приметы: рост примерно 160-165 см, была одета в коричневую куртку, черные штаны.
Полиция просит осмотреть фотографию Синтии и отозваться всех, кто обладает какой-либо информацией о ее возможном местонахождении, позвонив по номеру телефона 110.
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