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ВИДЕО ⟩ Шакил О’Нил съел необычное блюдо после проигрыша пари

rus.tvnet.lv
Шакил О’Нил съел необычное блюдо после проигрыша пари
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Шакил О’Нил
Шакил О’Нил Фото: Ekrānuzņēmums

Легендарный баскетболист Шакил О’Нил проиграл пари и был вынужден в прямом эфире NBA on TNT отведать довольно необычное блюдо.

О’Нил перед финалом футбольного сезона NCAA (Национальная ассоциация студенческого спорта) заключил пари с ведущим NBA on TNT Эрни Джонсоном, что команда Horned Frogs в решающем матче обыграет Bulldogs.

К сожалению для бывшего баскетболиста, Horned Frogs в финале потерпели разгромное поражение со счётом 7:65. О’Нил и Джонсон поспорили, что проигравший пари в прямом эфире будет вынужден съесть лягушку.

Сначала О’Нил попытался уйти от "наказания" в другом шоу, но ведущий Адам Лефко быстро отверг попытку экс-баскетболиста "Лос-Анджелес Лейкерс" заменить лягушачье мясо курицей.

Позже легендарный баскетболист всё же сдержал своё слово и без особых проблем съел в прямом эфире порцию лягушачьих лапок.

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