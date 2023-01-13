ВИДЕО ⟩ Шакил О’Нил съел необычное блюдо после проигрыша пари

О’Нил перед финалом футбольного сезона NCAA (Национальная ассоциация студенческого спорта) заключил пари с ведущим NBA on TNT Эрни Джонсоном, что команда Horned Frogs в решающем матче обыграет Bulldogs.

К сожалению для бывшего баскетболиста, Horned Frogs в финале потерпели разгромное поражение со счётом 7:65. О’Нил и Джонсон поспорили, что проигравший пари в прямом эфире будет вынужден съесть лягушку.

Сначала О’Нил попытался уйти от "наказания" в другом шоу, но ведущий Адам Лефко быстро отверг попытку экс-баскетболиста "Лос-Анджелес Лейкерс" заменить лягушачье мясо курицей.

Позже легендарный баскетболист всё же сдержал своё слово и без особых проблем съел в прямом эфире порцию лягушачьих лапок.

The Big Fella is a man of his word 👀@SHAQ really ate frog legs to settle his bet with EJ 🐸 pic.twitter.com/jKCVYYaSyi — NBA on TNT (@NBAonTNT) January 13, 2023