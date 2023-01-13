В пятницу Министерство обороны России сообщило, что вечером в четверг, 12 января, Соледар был взят под полный контроль российских войск.
Минобороны РФ заявило о взятии Соледара. ВСУ ответили, что бои продолжаются
В сообщении отмечается, что полный контроль над Соледаром позволит отрезать пути снабжения вооруженных сил Украины в Бахмуте и взять остающиеся там части украинской армии в окружение, сообщает Русская служба ВВС.
Издание отмечает, что это уже не первое такое сообщение со стороны России. Ранее о взятии Соледара сообщал руководитель ЧВК "Вангер" Евгений Пригожин.
Ранее западные разведки не подтверждали факт взятия Соледара российскими войсками, однако в последней сводке Институт изучения войны (ISW) такую возможность допустил.
"Российские силы контролируют большую часть, если не всю территорию Соледара, и им, по всей видимости, удалось вытеснить украинские войска с западных окраин населенного пункта", - говорится в сводке ISW.
ВСУ эту информацию опровергает
После сообщения Минобороны РФ о взятии Соледара украинская сторона выступила с опровержением.
Как заявил представитель Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый, ВСУ по-прежнему внутри города:
"Бои идут в самом городе, информация о том, что украинские силы вышли из Соледара, не соответствует действительности, там идут бои. Подробности мы не говорим, чтобы не раскрывать тактическое положение наших бойцов. Силы противника преобладают, потому что они бросили на это направление максимум сил. Но наши силы до сих пор воюют в самом городе".
Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что прошедшая ночь в Соледаре была горячей - "Россия бросила чуть ли не все основные силы на донецкое направление".
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