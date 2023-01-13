Минобороны РФ заявило о взятии Соледара. ВСУ ответили, что бои продолжаются

"Бои идут в самом городе, информация о том, что украинские силы вышли из Соледара, не соответствует действительности, там идут бои. Подробности мы не говорим, чтобы не раскрывать тактическое положение наших бойцов. Силы противника преобладают, потому что они бросили на это направление максимум сил. Но наши силы до сих пор воюют в самом городе".