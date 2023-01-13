"Де-факто Украина стала членом НАТО". Интервью Би-би-си с министром обороны Алексеем Резниковым

На вопрос корреспондента Би-би-си, не будут ли слова министра восприняты неоднозначно в самой НАТО, Резников ответил так: "А почему неоднозначно? Это правда. Это факт. Я уверен, что в ближайшем будущем мы станет членом НАТО и де-юре".

Украина подала заявку на вступление в НАТО, однако для этого необходимо согласие всех ее членов (на данный момент это 30 стран, еще две - Финляндия и Швеция - подписали соглашение о вступлении в альянс, которое пока ратифицировано 28 странами). Считается, что даже в случае решительной победы Украины далеко не все из этих стран будут готовы легко согласиться на ее вступление в организацию.

"Будут и танки, и самолеты"

Он вспомнил, что в конце 2021 года, когда Россия еще только готовила вторжение, из средств ПВО, например, он мог просить у западных друзей только "Стингеры", а о мощных системах вроде Patriot мог говорить разве что в шутку - а теперь украинские зенитчики вот-вот начнут учиться управлению этими системами, и скоро они окажутся в Украине.

Теперь союзники посылают Украине уже и тяжелые боевые машины пехоты, а президент Польши Анджей Дуда на днях заявил о готовности его страны отдать украинцам роту немецких танков Leopard 2 - и Резников благодарен Дуде за то, что он "открыл двери" для дискуссии о танках. До недавнего времени многие западные политики, рассуждая о передаче Украине наступательного оружия (к каковому относят и танки), говорили, что это может привести к эскалации со стороны России.

"Я уверен, что у нас будут и танки, и боевые самолеты, и дальнобойное оружие, которое может поражать цели за 300 километров", - сказал министр.

"И вас не беспокоит то, как может отреагировать Россия?" - спросил Резникова корреспондент Би-би-си.