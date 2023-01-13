Полиция ищет семилетного Микуса, который не вернулся из школы

Земгальский участок Рижского регионального управления Государственной полиции ищет пропавшего без вести семилетнего Микуса Михасенока, который 13 января, около 12:30, вышел из Рижской Зиепниеккалнской средней школы, по адресу ул. Иуксес, 4. Мальчик не вернулся на свое место жительства в Риге, на ул. Слокас (Иманта), его нынешнее местонахождение не известно.