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Полиция ищет семилетного Микуса, который не вернулся из школы

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Полиция ищет семилетного Микуса, который не вернулся из школы
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Пропавший Микус.
Пропавший Микус. Фото: Valsts policija

Земгальский участок Рижского регионального управления Государственной полиции ищет пропавшего без вести семилетнего Микуса Михасенока, который 13 января, около 12:30, вышел из Рижской Зиепниеккалнской средней школы, по адресу ул. Иуксес, 4. Мальчик не вернулся на свое место жительства в Риге, на ул. Слокас (Иманта), его нынешнее местонахождение не известно.

Фото: Valsts policija

Был одет так же, как на фотографии. Возможно, мальчик ездил на 46-м или 56-м автобусе.

Призываем посмотреть на фотографию мальчика и отозваться каждого, кто знает его нынешнее местонахождение или видел его! Информировать полицию можно по телефону 110.

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