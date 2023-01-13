Земгальский участок Рижского регионального управления Государственной полиции ищет пропавшего без вести семилетнего Микуса Михасенока, который 13 января, около 12:30, вышел из Рижской Зиепниеккалнской средней школы, по адресу ул. Иуксес, 4. Мальчик не вернулся на свое место жительства в Риге, на ул. Слокас (Иманта), его нынешнее местонахождение не известно.
Полиция ищет семилетного Микуса, который не вернулся из школы
Полиция ищет семилетного Микуса, который не вернулся из школы
Был одет так же, как на фотографии. Возможно, мальчик ездил на 46-м или 56-м автобусе.
Призываем посмотреть на фотографию мальчика и отозваться каждого, кто знает его нынешнее местонахождение или видел его! Информировать полицию можно по телефону 110.
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