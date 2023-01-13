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Семилетний Микус нашелся

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Семилетний Микус нашелся
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Пропавший Микус.
Пропавший Микус. Фото: Valsts policija

Государственная полиция объявила, что без вести пропавший семилетний Микус Михасенокс, который 13 января около 12:30 вышел из Рижской Зиепниеккалнской средней школы, по адресу ул. Ислицес, 4, найден целым и невредимым.

Мальчик вышел из школы и долгое время о его местонахождении не было информации.

Госполиция благодарит всех, кто участвовал в поисках ребенка.

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