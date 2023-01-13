Государственная полиция объявила, что без вести пропавший семилетний Микус Михасенокс, который 13 января около 12:30 вышел из Рижской Зиепниеккалнской средней школы, по адресу ул. Ислицес, 4, найден целым и невредимым.
Семилетний Микус нашелся
Семилетний Микус нашелся
PAPILDINĀTS 13.01.2023 PLKST. 18.00: Zēns pārnācis mājas sveiks un vesels! Paldies ikvienam, kurš dalījās ar informāciju!— Valsts policija (@Valsts_policija) January 13, 2023
Мальчик вышел из школы и долгое время о его местонахождении не было информации.
Госполиция благодарит всех, кто участвовал в поисках ребенка.
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