Главное за 13 января ⟩ Наводнение в Екабпилсе, благодарность Латвии от Зеленского и будущее России

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Если вы не только что очнулись после слишком интенсивной встречи Нового года и не в первый раз в этом году открыли новостной портал, то определенно вы что-то слышали о краткосрочных трудовых отношениях Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) и Руты Затлере. Затлере три дня отработала исполняющей обязанности руководителя центра диагностической радиологии, но была уволена после публикации забавного видео в соцсетях. Как так-то?

Сценарии развития событий в РФ представила аналитик при Европарламенте Анна Каприле. Будь то развал, крах или смена власти, России уготована участь несостоявшейся империи, считает эксперт.

25 декабря на платформе Rahvaalgatus.ee был инициирован сбор подписей за то, чтобы предоставить возможность получать визы для въезда в Шенгенскую зону гражданам Российской Федерации, которые постоянно не живут в Эстонии, но имеют в этой стране недвижимость. Кто инициировал петицию, какие есть аргументы "за" и "против", а также что думают о "визе для оплаты квартиры" эстонские политики.

Бывший главный тренер рижского "Динамо" Владимир Крикунов заявил, что, по его мнению, в следующем году Россия вернётся на международную хоккейную арену.

Ученые обнаружили удивительное количество фактов об истории человечества, в том числе о том, как сформировался наш вид и как жили неандертальцы. CNN в сотрудничестве с исследователями собрало всю известную информацию о том, как неандертальцы занимались сексом и передавали различные трансмиссивные заболевания.

12 января легендарному латвийскому композитору Раймонду Паулсу исполнилось 87 лет. В честь праздника предлагаем вам проверить свои знания о Маэстро.