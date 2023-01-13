Пятница, 13 января, прошла под знаком наводнения в Екабпилсе. Но, разумеется, были и другие новости. О них можно прочитать в нашем ежедневном дайджесте.
Главное за 13 января ⟩ Наводнение в Екабпилсе, благодарность Латвии от Зеленского и будущее России
Новости Латвии:
В Екабпилсе медленно начала разрушаться защищающая город плотина, однако ее оперативно чинят и эвакуируют жителей, рассказал мэр Екабпилса Райвис Раганис.
Министр финансов Арвил Ашераденс в пятницу на основании заключения комиссии по расследованию дисциплинарного дела принял решение выразить выговор отстраненной от должности генеральному директору Службы государственных доходов (VID) Иеве Яунземе за запоздалое выполнение порученных министром финансов задач.
Более двух лет назад - в ночь на 31 декабря 2020 года - в рижском микрорайоне Агенскалнс произошел взрыв в жилом доме. Его причины до сих пор не установлены, а жильцы стали заложниками расследования: они не могут вернуться в квартиры, однако продолжают за них платить, причем даже за те, которые были уничтожены физически.
Одна семья после активного отдыха в бассейне в Бауске заметила, что цвета их купальников потускнели. Их беспокоит количество хлора в бассейне.
Двое подростков, снимавших пранки (розыгрыши) на Югле, получили административное наказание, сообщает муниципальная полиция Риги.
В самом сердце Риги женщина решила покончить с собой, прыгнув в Даугаву. Однако осуществить свою задумку она не сумела, так как оперативные службы отреагировали вовремя и спасли ее.
Государственная полиция разыскивает без вести пропавшую 15-летнюю Синтию Минчонок.
За рубежом:
Российские силы контролируют большую часть, если не всю территорию Соледара, и им, по всей видимости, удалось вытеснить украинские войска с западных окраин населенного пункта, говорится в очередной сводке американского Института изучения войны.
Раненому украинскому солдату провели необычную операцию - работая плечом к плечу с саперами, хирургам удалось извлечь из грудной клетки раненого неразорвавшуюся гранату. Об удачном исходе операции сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Министр обороны Украины Алексей Резников сказал в интервью Би-би-си, что фактически Украина уже стала членом НАТО, и он верит, что скоро эта реальность будет оформлена и юридически. Кроме того, он считает, что россияне могут попытаться накопить силы и в конце февраля или начале марта пойти в большое наступление на востоке или юге Украины - но вряд ли из Беларуси.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита спикера Сейма Латвии Эдварда Смилтенса в Киев поблагодарил латвийский народ за его твердую и неустанную поддержку Украины, внесшую весомый вклад в борьбу с агрессором - Россией.
Умерла певица и единственный ребенок "короля рок-н-ролла" Лиза Мари Пресли. Ей было 54 года.
55-летняя американская актриса Джулия Робертс раскрыла свою семейную тайну: ее всемирно известная фамилия не совсем правильна.
Женщина, тщательно спланировавшая свои похороны, преподнесла провожавшим ее в день прощания сюрприз.
Интересное чтиво:
Если вы не только что очнулись после слишком интенсивной встречи Нового года и не в первый раз в этом году открыли новостной портал, то определенно вы что-то слышали о краткосрочных трудовых отношениях Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) и Руты Затлере. Затлере три дня отработала исполняющей обязанности руководителя центра диагностической радиологии, но была уволена после публикации забавного видео в соцсетях. Как так-то?
Сценарии развития событий в РФ представила аналитик при Европарламенте Анна Каприле. Будь то развал, крах или смена власти, России уготована участь несостоявшейся империи, считает эксперт.
25 декабря на платформе Rahvaalgatus.ee был инициирован сбор подписей за то, чтобы предоставить возможность получать визы для въезда в Шенгенскую зону гражданам Российской Федерации, которые постоянно не живут в Эстонии, но имеют в этой стране недвижимость. Кто инициировал петицию, какие есть аргументы "за" и "против", а также что думают о "визе для оплаты квартиры" эстонские политики.
Бывший главный тренер рижского "Динамо" Владимир Крикунов заявил, что, по его мнению, в следующем году Россия вернётся на международную хоккейную арену.
Ученые обнаружили удивительное количество фактов об истории человечества, в том числе о том, как сформировался наш вид и как жили неандертальцы. CNN в сотрудничестве с исследователями собрало всю известную информацию о том, как неандертальцы занимались сексом и передавали различные трансмиссивные заболевания.
12 января легендарному латвийскому композитору Раймонду Паулсу исполнилось 87 лет. В честь праздника предлагаем вам проверить свои знания о Маэстро.
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