Видео ⟩ Авария на газопроводе в Литве локализована

Как сообщила Amber Grid, в месте, где произошел взрыв, система состоит из двух проходящих параллельно газопроводов, и взрыв произошел на одном из них. Вторая труба не была повреждена. Взорвавшаяся труба сразу же была перекрыта.

"Сожалеем в связи с этим инцидентом. Мы немедленно предприняли все необходимые меры, чтобы выяснить причину инцидента и обеспечить поставки газа потребителям. Сейчас усилия наших служб направлены на обеспечение безопасности", - заявил гендиректор Amber Grid Нямунас Бикнюс.

Как сообщили литовские СМИ, в пятницу, 13 января, в Пасвальском районе Литвы взорвался магистральный газопровод, обслуживаемый компанией Amber Grid, по которому газ транспортируется и в Латвию. Информация о взрыве, в результате которого в воздух поднялся 50-метровый столб огня, поступила в полицию в 16:57.

Как с места происшествия сообщали журналисты литовского общественного вещания LRT, пламя, поднимающееся над поврежденным газопроводом, было видно с расстояния 17 километров.

Также поступало сообщение об эвакуации населенного пункта Валакеле, расположенного примерно в четырех километрах к западу от Пасвалиса, где проживает около 250 человек. Взрыв произошел примерно в километре от населенного пункта.

Видео очевидца для портала RUS TVNET:

Amber Grid проинформировал об инциденте правительство. Пострадавший в результате аварии газопровод используется для снабжения северной части Литвы и транспортировки газа в Латвию.

Местные должностные лица сообщили, что подача газа по поврежденной линии высокого давления после аварии была немедленно прекращена, и признали, что это причинит неудобства Латвии.

Причины аварии пока неизвестны, но местные жители рассказывают, что днем рядом с местом аварии велись какие-то работы.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Видео очевидца: