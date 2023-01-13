В пятницу в Пасвальском районе Литвы взорвался магистральный газопровод, обслуживаемый компанией Amber Grid, по которому газ транспортируется и в Латвию, сообщают порталы Delfi.lt и 15min.lt.
Видео ⟩ В Литве взорвался газопровод, пламя поднялось на высоту 50 метров
Информация о взрыве, в результате которого в воздух поднялся 50-метровый столб огня, поступила в полицию в 16:57.
На данный момент на месте работают несколько пожарно-спасательных бригад.
Как сообщают с места происшествия журналисты литовского общественного вещания LRT, пламя, поднимающееся над поврежденным газопроводом, видно с расстояния 17 километров.
Место происшествия оцеплено полицией. Участок шоссе Шяуляй - Пасвалис перекрыт, и поступило сообщение об эвакуации населенного пункта Валакеле, расположенного примерно в четырех километрах к западу от Пасвалиса, где проживает около 250 человек.
Видео очевидца для портала RUS TVNET:
Взрыв произошел примерно в километре от населенного пункта.
Оператор литовской газотранспортной системы Amber Grid проинформировал об инциденте правительство.
Пострадавший в результате аварии газопровод используется для снабжения северной части Литвы и транспортировки газа в Латвию.
При взрыве был поврежден газопровод высокого давления, но соседний с ним газопровод низкого давления, по которому осуществляется снабжение потребителей Пасвальского района, не пострадал.
Местные должностные лица сообщили, что подача газа по поврежденной линии высокого давления была немедленно прекращена после аварии, и признали, что это причинит неудобства Латвии.
Причины аварии пока неизвестны, но местные жители рассказывают, что днем рядом с местом аварии велись какие-то работы.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Видео очевидца:
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!