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Видео ⟩ В Литве взорвался газопровод, пламя поднялось на высоту 50 метров

rus.tvnet.lv/LETA
В Литве взорвался газопровод, пламя поднялось на высоту 50 метров
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Кадр из видео.
Кадр из видео. Фото: Dujotiekio sprogimo padariniai / Liudininkės nuotrauka iš „Facebook“ profilio Skaitykite daugiau: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nusikaltimaiirnelaimes/pasvalio-rajone-sprogo-dujotiekio-vamzdis-dideli-gaisra-gesina-gausios-pajegos-59-1994366?copie

В пятницу в Пасвальском районе Литвы взорвался магистральный газопровод, обслуживаемый компанией Amber Grid, по которому газ транспортируется и в Латвию, сообщают порталы Delfi.lt и 15min.lt.

Информация о взрыве, в результате которого в воздух поднялся 50-метровый столб огня, поступила в полицию в 16:57.

На данный момент на месте работают несколько пожарно-спасательных бригад.

Как сообщают с места происшествия журналисты литовского общественного вещания LRT, пламя, поднимающееся над поврежденным газопроводом, видно с расстояния 17 километров.

Место происшествия оцеплено полицией. Участок шоссе Шяуляй - Пасвалис перекрыт, и поступило сообщение об эвакуации населенного пункта Валакеле, расположенного примерно в четырех километрах к западу от Пасвалиса, где проживает около 250 человек.

Видео очевидца для портала RUS TVNET:

Взрыв произошел примерно в километре от населенного пункта.

Оператор литовской газотранспортной системы Amber Grid проинформировал об инциденте правительство.

Пострадавший в результате аварии газопровод используется для снабжения северной части Литвы и транспортировки газа в Латвию.

При взрыве был поврежден газопровод высокого давления, но соседний с ним газопровод низкого давления, по которому осуществляется снабжение потребителей Пасвальского района, не пострадал.

Местные должностные лица сообщили, что подача газа по поврежденной линии высокого давления была немедленно прекращена после аварии, и признали, что это причинит неудобства Латвии.

Причины аварии пока неизвестны, но местные жители рассказывают, что днем рядом с местом аварии велись какие-то работы.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Видео очевидца:

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