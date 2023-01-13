Видео ⟩ В Украина направился тысячный автомобиль "Twitter-конвоя"

"Спаси наших героев!" - такая надпись нарисована на фургоне скорой помощи, который оказался тысячным в "Twitter-конвое", который для помощи фронту весной создал Познякс.

Фургон Volkswagen из Норвегии пригнал из живущий там латвиец Улдис. Куплен фургон был за 7500 евро, но его стоимость намного выше, поскольку в принципе это полностью оборудованная неотложная помощь. Бусик раскрашен в черно-бело-серые цвета, потому что именно такие цвета сейчас находятся на линии украинского фронта.

В пятницу в Украину отправились в общей сложности 22 автомобиля. Все машины были либо пожертвованы, либо куплены за пожертвованные средства. Для всех это дорога в одном направлении - на фронт, чтобы защитить воинов, чтобы вывезти раненых.